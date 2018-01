Statul român preia Şantierului Naval Daewoo Mangalia, spune premierul Tudose

Premierul Mihai Tudose a anunţat că statul român vrea să îşi exercite dreptul de preemţiune şi să cumpere 51% din acţiunile pe care le deţine Daewoo la şantierul naval Mangalia

"Am încercat şi se pare că vom reuşi. Să răscumpărăm 51% din acţiunile pe care le deţine Daewoo la şantierul naval şi am zis să ne exercităm dreptul de preemţiune la vânzare. Şi am constatat cu specialişti de la Justiţie şi Finanţe că statul român nu ştie să facă lucrul acesta. O săptămână ne-am chinuit să vedem cum poate statul român să cumpere acţiuni să avem şantier maritim. Vă spun că îl luăm. Vom avea un şantier al statului", a declarat premierul Mihai Tudose, la o televiziune.

Şeful Executivului spune că ţara trebuie să aibă capacitatea de a produce şi a asigura mentenanţa unor nave.

"Trebuie să facem nişte fregate şi poate le facem noi. Că alţii le-ar fi putut face. Să facem şi mentenanţa la noi. Poate facem şi o bărcuţă acolo. Dar nu e posibil cu atâta Dunăre şi mare să nu aibă ţara un şantier naval", a mai spus Tudose.

În luna noiembrie, Damen Shipyards Group anunţa că a încheiat un contract cu Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) pentru achiziţionarea cotei sale majoritare în Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI), se arată într-un comunicat postat pe site-ul Damen.

Şantierul naval Mangalia, situat pe coasta de est a Mării Negre, are o suprafaţă de 980.000 de metri pătraţi, are trei uscătoare cu o lungime totală de 982 de metri şi un spaţiu de prindere de 1,6 kilometri.

Şantierul naval Daewoo din Mangalia a fost înfiinţat în 1997 ca un joint-venture între Daewoo şi Şantierul Naval 2 Mai Mangalia.