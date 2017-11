Statistică oficială: Iată cât întârzie zilnic trenurile CFR

Întârzierea medie zilnică a trenurilor care aparțin Căilor Ferate Române (CFR) a fost de 12.500 de minute din ianuarie până în septembrie 2017. În proporție de 70% întârzierile au fost cauzate de infrastructura proastă.

Ministrul Transporturilor a explicat că demisiile directorului CFR SA şi a şefului din Gara de Nord au avut ca motiv întârzierea medie zilnică a CFR Călători, potrivit Mediafax.



„Nu e vorba de cele 53 de minute pe care le-a înregistrat trenul cu care am fost la Deva, este vorba despre întârzierea medie zilnică pe care CFR Călători o are în ultimul an şi în alţi an, fireşte. De la 1 ianuarie până la 1 octombrie, acest an, întârzierea medie zilnică a fost de 12.500 de minute. Nu se poate aşa ceva”, a spus Stroe.



Ministrul a mai spus că 70% din cauzele întârzierilor trenurilor CFR sunt generate de CFR Infrastructură.



„Pot să admit o cauză care ţine de intemperii, dar, doar 5% din cauze sunt datorate vechimii materialului rulant, a condiţiei tehnice în care se află materialul rulant, 70% sunt datorate lui CFR Infrastructură, care, atunci când a avut probleme cu infrastructura de cale ferată, cum a procedat? De regulă, dacă îmi permiteţi o paralelă, ca pe şosea, când apare o problemă, să pună mesaje precum „Ocoliţi”, „Reduceţi viteza” şi le uită acolo doi ani de zile”, a argumentat Stroe.