Statele Unite au un nou ambasador pentru Uniunea Europeană

Gordon Sondland, noul ambasador al Statelor Unite pentru relaţia cu Uniunea Europeană, şi-a început luni activitatea.

Sondland a sosit la Bruxelles duminică, la un an şi jumătate de la plecarea predecesorului său, Anthony Gardner. Acesta şi-a încheiat mandatul odată cu preluarea preşedinţiei SUA de către Donald Trump, în ianuarie 2017.



"Ca ambasador, voi acţiona pentru a întări parteneriatul strâns între UE şi Statele Unite", a declarat Sondland, care a fost primit de Comisia Europeană şi de preşedintele Consiliului European, Donald Tusk. "Ne aşteaptă multe provocări. Vom colabora cu UE pentru a ne promova valorile şi interesele comune legate de libertate, pace şi prosperitate pe plan mondial", a adăugat reprezentantul diplomatic american.



Gordon Sondland a investit în industria hotelieră şi a desfăşurat activităţi în slujba comunităţii. A fondat în 1985 şi a condus ca preşedinte grupul Provenance Hotel, care operează 19 hoteluri şi are peste 1000 de angajaţi, potrivit site-ului de internet al ambasadei americane la Bruxelles. Este căsătorit şi are un fiu şi o fiică.



În relaţiile dintre SUA şi UE există în prezent dezacorduri în privinţa mai multor subiecte, reaminteşte AFP. Washingtonul s-a retras din acordul de mediu de la Paris şi din înţelegerea cu Iranul privind programul nuclear; SUA şi-au mutat la Ierusalim ambasada din Israel; preşedintele Trump a impus europenilor tarife vamale la asupra oţelului şi aluminiului exportate în Statele Unite.

Donald Trump urmează să sosească marţi la summitul NATO de la Bruxelles.