Stănescu: Dacă ar fi să aleg între PSD și un prieten, aș alege PSD

Dacă ar trebui să aleagă între un coleg, ”o persoană”, un prieten şi PSD, ar alege PSD, a afirmat, vineri, vicepremierul Paul Stănescu, adăugând că nu știe nimic despre scrisoare așa-numitor disidenți din partid și că nu va candida pentru nicio funcție în cadrul formațiunii.

"Vreau să fiu foarte sincer, toate problemele pe care le avem în partid, sigur sunt opinii, sunt păreri, sunt personalităţi foarte multe, le discutăm în partid şi eu fac şi pe această cale apel la unitate la toţi colegii, nu numai din judeţul Olt, din toată ţara, pentru că am promis în 2016, în campania electorală, am venit cu un program de guvernare bine articulat şi la această oră suntem în grafic, să spun aşa, cred că prioritatea noastră numărul unu şi până la urmă şi a României este să avem majoritate parlamentară, să menţinem coaliţia cu ALDE, să avem guvern şi să ducem la bun sfârşit tot ce am spus în 2016, adică programul nostru de guvernare”, a declarat Stănescu.

Social-democratul a mai precizat că există discuţii și păreri diferite în interiorul partidului, dar a îndemnat la unitate.

”Am spus mai înainte lucrul ăsta, dar vă spun ce cred eu - dacă ar fi să aleg, eu ştiu, între un om, o persoană, un coleg, un prieten şi România aş alege România. Aşa şi la partid. Dacă ar fi să aleg între un coleg, o persoană, un prieten şi PSD, aş alege PSD", a afirmat Stănescu.

Nume grele din PSD se aliază împotriva lui Liviu Dragnea și semnează o scrisoare prin care încearcă să îl detroneze, eventual, de la cârma partidului. Cei 20 de semnatari îi reproșează derapajul necontrolat al PSD sub conducerea lui Liviu Dragnea și îl acuză de confiscarea partidului în interes personal, alături de un grup mic de personaje, care nu fac parte din PSD, și încălcarea statutului partidului prin deciziile luate.

Cine sunt semnatarii scrisorii anti-Dragnea:

Poziția 1 - PAUL STĂNESCU, vicepremier și ministru al Dezvoltării

Poziția 2 - UN GREU din PSD

Poziția 3 - ADRIAN ȚUȚUIANU, senator și șef PSD Dâmbovița

Poziția 4 - NICULAIE BĂDĂLĂU, șef PSD Giurgiu

Poziția 5 - MARCEL CIOLACU, fost vicepremier

Poziția 8, 9 GABRIELA FIREA, primar general al Capitalei.