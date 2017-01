SRS: Cum a încălcat legea tandemul Băsescu-Opriș

Jurnalistul Sorin Roşca Stănescu (SRS) aduce acuzații grave la adresa fostului președinte al României, Traian Băsescu și a generalului Marcel Opris, seful STS, pe care îi consideră vinovați pentru interceptări ilegale și pentru utilizarea acestora prin încălcarea actelor normative în vigoare.

Redăm mai jos analiza semnată de Sorin Roşca Stănescu:

„Traian Basescu, in fosta sa calitate de presedinte al Romaniei, dar si ulterior, si generalul Marcel Opris, seful STS, au incalcat grav prevederile legii penale, iar procurorii au obligatia sa se autosesizeze. Si unul si altul se fac vinovati pentru interceptari ilegale si pentru utilizarea acestora prin incalcarea actelor normative in vigoare. Iar dovezile exista.

Domnul Traian Basescu, luat poate pe nepregatite de inregistrarea prezentata de Sebastian Ghita in care se refera, in mod expres, la faradelegile din Justitie asupra carora era informat pe parcursul celor doua mandate, s-a lasat luat de apa si s-a autodenuntat. In ce sens? El a afirmat cu subiect si predicat ca a inregistrat toate convorbirile sale cu alte persoane, semnaland ca acest obicei dateaza din momentul in care un ziarist l-a amenintat. Deci, care este amploarea acestor inregistrari?

Singurul ziarist despre care a pretins vreodata ca l-a amenintat sunt eu, iar aceasta acuzatie falsa dateaza din 2005. Din 2005 pana azi, Traian Basescu pretinde ca si-a inregistrat toate intalnirile si toate convorbirile. Se subintelege ca asemenea intalniri, probabil mii la numar, nu puteau sa aiba loc decat fie la Cotroceni, fie la resedinta fostului presedinte, fie in vile de protocol, fie in restaurante gen “Ciresica”, pe care acesta le frecventa cu regularitate. In plus, din nou, se subintelege ca nu numai intalnirile erau inregistrate, ci si convorbirile sale telefonice.

Este o banca formidabila de date care pot fi secrete de stat clasificate sau date compromitatoare despre oameni din serviciile secrete, din procuratura, din justitie, din mediile politice sau de presa sau din oricare alt mediu, inclusiv diplomatic. Fara sa o spuna deschis, Traian Basescu sugereaza ca ii are pe toti la mana cu cate ceva. Si nu m-as mira ca lucrurile chiar asa sa stea, iar cel care a detinut doua mandate prezindentiale sa se fi transformat in cel mai mare santajist al neamului.

Daca asa stau lucrurile in realitate, cum le prezinta Traian Basescu, sa vedem cum se prezinta situatia sub aspectul legislatiei. De ce am deplina convingere ca atat Traian Basescu, cat si generalul Marcel Opris trebuie sa raspunda penal. Exista o lege 96/1996 care, la articolul 6 – iata cum se repeta cifra fatala –, prevede in mod expres obligatia STS de a asigura confidentialitatea comunicatiilor si care stabileste, tot in mod expres, interdictia de a opera inregistrarea acestora. Evident, ma refer la acele comunicatii care au loc prin intermediul retelei pastorite legal de STS. Acelasi articol mai precizeaza ca distrugerea retelelor de comunicatii speciale, precum si neasigurarea confidentialitatii constituie amenintari la adresa securitatii nationale. Este si firesc sa fie asa. Presedintele unei tari nu are dialoguri doar cu ziaristi care il ameninta sau ii ridica osanale, nici doar cu reprezentanti ai unor grupuri ilegitime de interese, nici doar cu lucratori ai serviciilor secrete, cu procurori si judecatori, impreuna cu care pune la punct scenarii care sa ii arunce dupa gratii pe adversarii sai politici. Presedintele poarta dialoguri si cu alte categorii de persoane, iar dialogurile respective pot, uneori, sa contina secrete de stat de mare importanta. Tocmai de aceea legea, care nu poate face distinctie, stabileste ca oriunde se afla presedintele Romaniei si au loc dialoguri purtate cu acesta, locatia respectiva devine un obiectiv de importanta nationala, strict securizat, astfel incat orice se discuta, de orice natura, este informatie clasificata. Si tocmai din acest motiv absolut nimeni nu are dreptul sa aiba acces la asemenea informatii.

Exista si un alt act normativ, legea 500/2004, privind protectia datelor personale in comunicatii. Articolul 4 interzice interceptarea si inregistrarea comunicatiilor, cu doua exceptii: daca exista consimtamantul persoanelor care se intalnesc si stau de vorba si, conform legii, acest consimtamant trebuie sa fie scris; daca au loc interceptari legale, adica autorizate de judecatori. Chiar si in aceasta situatie, conform legii, operatorii nu trebuie sa permita interceptarea fara mandat.

Observam, asadar, ca legea este, sub acest aspect, extrem de stricta, astfel incat cine o incalca sa poata suferi consecintele pentru o infractiune apreciata drept extrem de grava in ambele acte normative”, scrie SRS pe blogul personal.

