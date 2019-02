SRS: Florian Coldea, bun de legat. Cine o face?

Redăm integral editorialul semnat se Sorin Roșca Stănescu:

,,Alina Bica, fosta șefă antimafia, a făcut ieri seară, în direct, la Antena 3, o dezvăluire care îl aruncă literalmente în aer pe fostul director operativ al Serviciului Român de Informații. Acesta, în mod normal, într-un stat normal, care are o Justiție normală, ar trebui pus imediat sub anchetă penală. La pachet cu Laura Codruța Kovesi, care, în acest fel s-ar alege cu un nou dosar. Infracțiunea reclamată este de trafic de influență. Legat de Romgaz Mediaș.

În repetate rânduri, Laura Codruța Kovesi, la acea dată șefa Direcției Naționale Anticorupție, i-a solicitat Alinei Bica ca DIICOT să renunțe la acest dosar și să-l transfere la DNA. Alina Bica însă s-a ținut cu dinții de respectiva anchetă, sub motiv că dacă transferă dosarul, date fiind relațiile de rudenie dintre Kovesi și cel anchetat, se creează o situație clară de incompatibilitate. Nu era un secret pentru nimeni că acest dosar, odată transferat, urma să fie adânc și definitiv îngropat. Nu am nici cea mai mică îndoială, dată fiind rivalitatea dintre cele două zeițe ale dreptății, că Alina Bica vedea în anchetarea lui Lascu nu numai o manifestare a luptei împotriva criminalității economico-financiare, ci și o armă letală împotriva Laurei Codruța Kovesi.

După mai multe insistențe, tratate cu refuz, Laura Codruța Kovesi a recurs la un subterfugiu. Avându-l drept aliat pe generalul Florian Coldea, directorul executiv al Servicului Român de Informații, care, la rândul său, era puternic susținut de către directorul politic, George Maior și de către președintele României, Taian Băsescu, a apelat la conducerea SRI, solicitând sprijin. Cum și Serviciul Român de Informații era interesat de protejarea grupului de colaboratori înfipți în cașcavalul de la Romgaz Mediaș, fiind de fapt la curent cu mecanismul de sifonare a banilor publici, Florian Coldea a reacționat promt. A chemat-o în biroul său de la Băneasa pe Alina Bica și i-a cerut insistent să dea curs solicitării lui Kovesi și să renunțe la dosar în favoarea DNA.

Acesta este momentul în care Alina Bica s-a simțit încolțită. Și a decis să se prezinte din nou la președintele Traian Băsescu, de astă dată nu pentru un simplu arbitraj între ea și Kovesi – demers care eșuase anterior – ci pentru a-i prezenta cele mai sensibile și explozive informații din dosarul Romgaz Mediaș. Cu speranța că Traian Băsescu va reacționa și va tranșa conflictul în favoarea ei. Prea târziu însă. Alina Bica era deja pusă sub observație. Adică sub monitorizarea totală a Serviciului Român de Informații. Astfel încât a fost organizată în mod precipitat arestarea ei în plin trafic și declanșarea de îndată a unei anchete penale, care o viza pe șefa antimafia. Acest eveniment s-a petrecut literalmente pe sub nasul lui Traian Băsescu. Era prea târziu ca acesta să intervină, după ce întreaga țară urmărea cu sufletul la gură modul în care zeița luptei împotriva corupției îi zdrobea capul zeiței luptei antimafia.

Ei bine, ieri seara, pentru prima dată, Alina Bica a relatat întâlnirea cu Florian Coldea, a povestit ce i-a solicitat acesta, a explicat de ce a făcut-o, care sunt motivele pentru care ea a refuzat să dea curs solicitărilor conducerii SRI și care sunt consecințele care au decurs de aici.

Această declarație constituie o probă a faptului că directorul operativ SRI Florian Coldea a intervenit într-un dosar penal de primă mărime, încercând să pună umărul – și reușind până la urmă – la mușamalizarea unei megaescrocherii. De asemenea, reiese că el a fost parte a unui incredibil abuz săvârșit împotriva șefei antimafia. Sunt absolut convins că în spatele acestei uluitoare declarații a Alinei Bica există probe care, în cazul unei investigații, vor fi prezentate de către aceasta. Până una alta, să observăm că toate faptele se potrivesc. Până la urmă, dosarul Lascu a ajuns la DNA și a fost adânc îngropat. Iar Bica, după ce s-a opus acestei mușamalizări, s-a trezit nu numai cu o carieră distrusă, ci și după gratii.

Există așadar acum indicii temeinice pentru declanșarea unei investigații. Și redeschiderea dosarului Lascu. Dar cine ar putea face acest lucru? Ne explică din Costa Rica tot Alina Bica, la scurt timp după ce a denunțat-o pe Laura Codruța Kovesi la Secția specială care investighează infracțiunile procurorilor. Vor spune unii că Alina Bica este departe acum, tocmai în Costa Rica, și vor invoca faptul că aceasta a declarat, tot ieri seară și tot în emisiunea lui Mihai Gâdea, că nu va mai reveni niciodată în România. Este adevărat, dar aceeași Alina Bica a mai făcut afirmația că e gata oricând să le pună la dispoziția procurorilor toate detaliile necesare sub forma unei depoziții în fața unei comisii rogatorii.''

Sursa: corectnews.com