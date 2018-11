SRI şi-a băgat spionii în puşcării

Administratia Nationala a Penitenciarelor are cinci protocoale cu SRI. Doua dintre ele au fost incheiate sub regimul Coldea-Maior: „3 protocoale fac parte din categoria informatiilor clasificate... Colectarea de informatii relevante din surse disponibile in spatiul public si prelucrarea lor... Date multimedia care fac referire la activitati de criminalitate organizata ce pot aduce atingere securitatii nationale”.

Dupa ce ca inumanele conditii din inchisorile romanesti au plasat Romania in topul rusinii la nivel european si a atras nenumarate condamnari la CEDO, aflam acum ca situatia este cu atat mai grava, cu cat puscariile romanesti sunt pur si simplu spionate de catre Serviciul Roman de Informatii. Chiar si acum, in mandatul directorului SRI Eduard Hellvig, cel care a avut grija sa-si creeze o imagine de reformator al institutiei, in pofida protocolului secret incheiat in 2016 cu Parchetul General al lui Augustin Lazar.

Existenta protocoalelor secrete este confirmata chiar de catre Administratia Nationala a Penitenciarelor, condusa de comisarul-sef de penitenciare Marian Dobrica (foto 2), intr-un raspuns trimis la o solicitare facuta de Lumea Justitiei in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

In documentul semnat de Cristina Craciun (comisar de penitenciare) si Carmen Utoiu (inspector principal de penitenciare), se face vorbire despre nu mai putin de cinci protocoale cu SRI, dintre care trei secrete. In legatura cu acestea din urma, ANP nu a mentionat nici macar anul semnarii. De partea cealalta, protocoalele nesecrete au fost incheiate in 2010, respectiv 2014 – asadar pe vremea cand in fruntea SRI se afla tandemul George Maior-Florian Coldea. Unul dintre cele doua protocoale nesecrete se refera la colectarea de informatii din surse publice, iar celalalt la un proiect comun privind criminalitatea organizata si securitatea nationala.

Pe aceasta cale, Lumea Justitiei ii solicita public ministrului Justitiei, Tudorel Toader (in subordinea caruia se afla ANP), sa faca toate demersurile necesare pentru desecretizarea celor 3 protocoale cu SRI. Nu de alta, dar poate ne trezim din nou ca acolo zac ascunse abominatii cel putin la fel de mari precum cele din protocoalele SRI-PICCJ ale anilor 2009 si 2016.

