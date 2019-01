SRI, Parchetul General, Jandarmeria și mai multe ministere ar putea plăti despăgubiri victimelor

Magistratii ICCJ au decis sa introduca, in Dosarul Mineriadei, institutii ale statului drept parti responsabile civilmente precum Ministerul Finantelor, MAI, SRI, Parchetul General, Guvernul Romaniei, Jandarmeria Romana, MApN, Ministerul Economiei si Academia de Politie.

"Admite, in parte, cererile formulate avand ca obiect introducerea in cauza de parti responsabile civilmente



Dispune introducerea in cauza a urmatoarelor parti responsabile civilmente:







1. Statul Roman, prin Ministerul Finantelor Publice;

2. Ministerul Afacerilor Interne;

3. Serviciul Roman de Informatii (SRI);

4. Ministerul Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;

5. Guvernul Romaniei;



6. Jandarmeria Romana, prin Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane;



7. Ministerul Apararii Nationale;

8. Ministerul Economiei;

9. Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza";

10. Liga Sindicatelor Miniere Libere din Valea Jiului;



11. Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane;

12. Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, prin Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane;

13. Societatea Comerciala DOOSAN IMGB SA.



Respinge toate celelalte cereri avand ca obiect introducerea in cauza a partilor responsabile civilmente", se arata in minuta instantei.



Potrivit deciziei, aceste institutii vor plati daunele civile victimelor Mineriadei.



Urmatoarele termene de judecata au fost stabilite pentru 5, 6 si 7 martie 2019.



Procurorii militari ai Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat, in iunie 2017, cercetarile in dosarul "Mineriada din 13 - 15 iunie 1990" si au dispus trimiterea in judecata a cauzei, 14 persoane, printre care Ion Iliescu, Petre Roman si Virgil Magureanu, fiind judecate.



Procurorii militari sustin ca exista probe potrivit carora acestia ar fi organizat si coordonat direct atacul impotriva populatiei civile, ceea ce ar fi dus la uciderea prin impuscare a patru oameni, ranirea prin impuscare a trei, vatamare integritatii fizice si psihice a 1.269 de oameni si privarea de libertate a alti 1.242.