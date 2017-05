SRI: ANAF și Vama nu au fost afectate de atacul cibernetic de vineri

ANAF și Vama nu au fost afectate de atacul cibernetic din ultimele zile, a declarat luni Anton Rog, șeful Centrului Național Cyberint din cadrul Serviciului Român de Informații.

"Au existat informații media că ANAF și Vama au fost afectate de acest incident, însă informațiile nu sunt corecte. Sistemele informatice gestionate de ANAF și Vamă sunt funcționale în parametrii normali", a spus Anton Rog.

El a explicat că SRI a anticipat acest atac informatic și a transmis din timp instituțiilor publice procedurile care trebuie derulate pentru a se proteja.

"Amploarea este una internațională. Din declarațiile media, sunt afectate între 70 și 150 de țări, iar România nu este o excepție. Eu pot să vă vorbesc despre zona în care Serviciul are vizibilitate. Și mă refer aici la cele 54 de instituții pe care noi le protejăm printr-un sistem informatic creat și dezvoltat de SRI. În această speță, noi am anticipat acest atac și cu ceva timp în urmă am trimis instituțiilor proceduri pe care trebuie să le urmeze, pentru a preîntâmpina eventuale efecte negative ale acestui atac. (...) ", a spus șeful Cyberint.

Declarațiile au fost făcute cu ocazia începerii unui exercițiu național live de securitate cibernetică, intitulat CyDEx17, la care participă peste 60 de instituții din sectoarele public și privat.