Sportul românesc începe să înflorească sub finanțarea Guvernului maghiar

Zecile de milioane de euro trimise de la Budapesta spre Miercurea Ciuc și Sfântu Gheorghe încep să producă rezultate. Echipele de fotbal AFK și Sepsi devin din ce în ce mai vizibile.

Guvernului maghiar îi pasă de sport. De sportul românesc. În ultimii ani, oamenii politici de la Budapesta au direcționat sume importante de bani către echipele de fotbal din Harghita și Covasna. Astfel, AFK Csikszereda și Sepsi Sfântu Gheorghe au fost sprijinite cu sume importante. În aceste două județe, centrele de copii și junori sunt aproape inexistente, așa că Ungaria a decis să descopere și să extragă, cu propriile resurse financiare, potențialele talente.

Autoritățile române asistă pasiv la acest boom, fără să investească în sportul de masă din Harghita și Covasna.

Csikszereda se află în liga a III-a și are șanse să promoveze în al doilea eșalon. Mai mult, Csikszereda a reușit o victorie de răsunet în Cupa României, după ce a eliminat-o pe Dinamo (3-3 și 6-5 după executarea loviturilor de departajare).

În 2015, într-un interviu acordat pentru „Evenimentul zilei”, Zoltan Szondi, președintele clubului ciucan, recunoștea că finanțarea serioasă vine din țara vecină. El vorbea despre o direcționare către centrele de copii și juniori. Tinerii talentați urmând să ajungă la Academia „Ferenc Puskas”. „Este adevărat că academia noastră primește fonduri din partea guvernului maghiar, dar și din partea Primăriei Miercurea Ciuc. Vorbim despre o sumă de circa 5 milioane de euro. Noi antrenăm copii după un program dat de Academia «Ferenc Puskas». S-au construit două terenuri sintetice, cu nocturnă. Unul la Miercurea Ciuc, celălalt la Odorheiul Secuiesc”, spunea oficialul. Anual, de la Budapesta vin aproximativ 6,5 milioane de euro, pentru fiecare echipă din Miercurea Ciuc și pentru cea de la Sfântu Gheorghe.

Episod controversat la Quebec

Sepsi a avut o ascensiune fulminată în ultimii ani. Clubul din Sfântu Gheorghe a promovat în Liga I, în 2017, și în acest sezon a ajuns în play-off, acolo unde evoluează primele șase clasate.

Echipa arborează pe piept stema Transilvaniei. Au fost și conflicte la meciurile celor de la Sepsi. Suporterii echipei Dinamo au fost acuzați de xenofobie, în urma scandărilor de la meciul direct. „Să se ducă în Ungaria, dacă nu le convin legile din această țară”, transmitea Alexandru David, președintele dinamoviștilor. Un alt scandal izbucnit în acest an are legătură cu hocheiul. La turneul internațional sub 13 ani „Pee-Wee” Quebec, din Canada, a fost prezentăși o echipă care a concurat sub numele României. Dar, spre surpriza multora, tricourile de joc ale micuților aveau doar stema Transilvaniei pe piept, deși turneul era internațional. Cum peste 100 de țări participă an de an la această competiție, echipa României care a concurat doar sub stema Transilvaniei, tricourile fiind confecționate de părinți, a câștigat primul loc la categoria Inter B. Hocheiul românesc nu este străin de astfel episoade, iar în general naționala noastră este formată din jucători de la echipele Corona Braşov, Miercurea Ciuc, Gheorgheni sau Felcsik. Un alt episod a avut loc în urmă cu doi ani, când juniorii „tricolori” au cântat cu patos imnul secuiesc, după ce au promovat din grupa valorică IIA a Campionatului Mondial.

