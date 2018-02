Sportul românesc în pericol. Ce spun președinții de Federații despre această criză din sport

Sportul românesc este în pericol, în urma unei decizii a Ministerului Tineretului şi Sportului. Mai multe federaţii, printre care handbal, rugby, scrimă, gimnastică ritmică şi judo, s-au ales cu bugetele reduse sau chiar fără niciun ban. Cu buget ZERO este şi tenisul, în ciuda performanţelor extraordinare din ultimul an. La fel şi gimnastica ritmică.

Federaţiile acuză Ministerul că nu le-a consultat.



Irina Deleanu, preşedintele Federaţiei de Gimnastică Ritmică: s-a facut o metodologie pentru repartizarea bugetului si multe dintre federații care au rezulte nu corespund cu criteriile din metodologie. E primul an de când sunt presedintele FRGR în care nu avem buget deloc zero. Noi avem un necesar de 100.000 de euro min pe an. Federația rusă de gimnastică ritmică are buget 6 milioane de euro și noi avem 100.000 de euro și ne batem în condițiile astea pentru calificări.



Alin Petrache, preşedinte F.R. Rugby: există o nemulțumire având în vedere că anul trecut am avut 5 milioane de euro, anul acesta am trei milioane șase sute, o scădere de 37 la sută, 36 la sută. Mă gândesc că s-a cam facut ceva, mai ales ca avem un ministru nou.

va trebui clar să stea de vorbă cu noi sa vedem care sunt criteriile de finanțare care au fost criteriile de eligibilitate ale finanțărilor





Nici salarii nu s-au plătit de două luni, a mai spus şefa Federaţiei de Gimnastică Ritmică, pentru Realitatea TV.