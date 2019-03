Sportivă rănită la Campionatele Naționale de schi de la Azuga: NU erau plase de siguranță

O sportiva in varsta de numai 16 ani s-a accidentat serios in timpul Campionatelor Nationale de schi, de la Azuga, pentru ca organizatorii nu au asigurat partia pe care se dasfasura concursul cu o plasa de siguranta.

Szidonia Lazsadi Racz, junioara legitimata la Corona Brasov, a ajuns la spital cu dubla fractura de tibie si peroneu dupa ce a alunecat in afara partiei si s-a lovit de un tun de zapada, dupa cum scrie gsp.ro.



"Szidonia s-a dezechilibrat la o poarta, a incercat sa redreseze, insa din pacate i-a zburat un schi, a cazut si-a rupt piciorul si apoi a alunecat in afara partiei, oprindu-se direct in hidrant. Din fericire, nu s-a accidentat si mai grav decat a facut-o la cazatura, insa Doamne fereste de altceva daca viteza era mai mare", a spus Emilian Focsaneanu, antrenor la sectia de schi a clubului Corona.







Sportiva a ajuns pana la urma la spitalul de copii din Brasov, unde este tratata.



Sursa citata anunta ca seniorii ce urmau sa ia startul in proba de miercuri au refuzat sa faca acest lucru, ei sustinand ca partia nu este sigura.