Spitalul groazei din Borșa. Bolnavii psihic, în condiții insalubre. Ce spune ministrul Sănătății

Imagini şocante din Spitalul de Boli Psihice Borșa, din județul Cluj! Pacienţii sunt înghesuiţi în saloane cu pereţi scorojiți şi se spală în condiţii insalubre.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a publicat, pe pagina sa de Facebook, mai multe fotografii şocante din interiorul spitalului în care pacienţii sunt internați în condiţii inumane.

Managerul instituției, într-o intervenție la Realitatea TV, a explicat că spațiul nu poate fi reabilitat, pentru că spitalul funcționează într-o clădire istorică. Ministrul Sănătății a declarat că va merge în control și la acest spital.

”Avem spitalul în administrare de când există unitatea, de 50 de ani. Este o clădire de prin anii 1800, este monument istoric și asta face ca orice intervenție în infrastructura lui să fie imposibilă și economic ar fi costisitoare. Noi avem și alte clădiri ale spitalului, domnul Ungureanu nu a postat, acolo sunt alte condiții mult mai bune. Locația a fost obiectul unui litigiu, fapt care a impiedicat investișii în infrastructura spitalului”, a afirmat Ana Jucan, manager Spitalul de Boli Psihice Borșa.

Conform acesteia, în spital există 115 pacienți. ”Noi plănuim să ne mutăm în următoarele două luni de zile”, a mai spus Ana Jucan.

Clădirea nu arată mai bine nici la exterior. Are tencuiala căzută și se vede clar că nu au mai fost făcute lucrări de consolidare de foarte mult timp.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a subliniat că știa despre situația din acest spital și că va merge în control la Borșa.

”Domnul deputat Ungureanu care a prezentat aceste imagini a mai prezentat și de la alte spitale, din păcate are dreptat, știam că spitalul este în subordinea Consiliului Județean, ce ține de parte de infrastructură ține de Consiliul Județean. Am văzut cum arăta, este nevoie de investiții, mă voi duce și la Borsa probabil că domnul de la Consiliul Județean nu va sta de vorbă cu mine, am încercat să vorbesc cu el despre spitalul regional, însă dânsul nu discută cu Ministerul Sănătății”, a afirmat Sorina Pintea.