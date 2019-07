Speriată de boala fiicei a abandonat-o în spital la naștere. După 19 ani a deschis TV-ul și a amuțit

O femeie care și-a abandonat copila în spital a aflat, după 20 de ani, o veste care a cutremurat-o.

După Jocurile Paralimpice de Vară din 2012 care s-au desfășurat în Londra, întreaga lume vorbea despre Jessica Long, tânăra de 20 de ani. Ea a cucerit 5 medalii de aur și două argint, devenind cea mai bună înotătoare cu dizabilități. Dar puțini cine cunoșteau la acel moment că viața Jessicăi a început cu mari greutăți.

În prezent, Jessica locuiește în SUA dar, de fapt, ea s-a născut într-un sat mic în apropierea localității Bratsk, în Siberia. Părinții săi biologici i-au dat numele Tatiana, dar ei nu au dorit să-i ofere o familie.

Tatiana s-a născut cu hemimelia fibulară, o boală congenitală care i-a afectat memebrele inferioare. Medicii și-au exprimat îndoiala că ea va putea merge vreodată. Fiind speriați de povara disabilității fiicei care cădea pe umerii lor, părinții acesteia au hotărât că nu vor putea s-o crească și de aceea au oferit-o spre adopție.

Tatiana și-a petrecut primul an din viață într-un orfelinat sărac din Siberia. Resursele erau insuficiente – ei nu puteau să asigure copiii cu scutece și de aceea foloseau în loc cârpe vechi. Când Beth și Steven Long au descoperit profilul fetiței în baza de date pentru adopție, au înțeles imediat că este ale lor. Ei o hotărât să parcurgă jumătate de glob pentru a o adopta.

Pe parcursul desfășurării procesului de adopție, lui Beth și Steven li s-a comunicat că Tatiana nu are rude în viață. Ei s-au întors în Statele Unite cu fetița de un an și o lună și i-au oferit o familie nouă și un nume nou: Jessica. La doar un an și jumătate, picioarele ei au fost amputate și ea a învățat să meargă cu proteze.

Peste 19 ani, când toată lumea o aclama pe ”sirena”, Jessica a anunțat că dorește să afle ce s-a întâmplat cu mama ei biologică. Ea cunoștea de mic copil că era adoptată și știa că părinții săi biologici au decedat. Când a contactat autoritățile de specialitate din Rusia, a fost surprinsă de faptul că părinții săi biologici sunt vii și locuiesc în apropierea localității Bratsk, Russia.

Jessica a simțit că trebuie să-și cunoască părinții. Ea trăia o viață extraordinară pășind cu încredere spre realizarea viselor – iar acum ea dorește să le mulțumească oamenilor care, în primul rând, i-au dat viață.

Mama biologică a Jessicăi aproape leșinase când a aflat de la jurnaliști ce s-a întâmplat cu fiica lor. Ea a devenit o înotătoare de clasă mondială iar acum dorește să-și cunoască părinții. Au podidit-o lacrimile și a decis să-i scrie Jessicăi o scrisoare și să aranjeze o întâlnire.

Astfel, în anul 2013 Jessica a vizitat orașul în care s-a născut. Mama sa biologică a izbucnit în plâns când și-a văzut fiica. Ea a îmbrățișat-o pe Jessica și a spus: ”Fetița mea, iartă-mă!”. Jessica nu a înțeles nici un cuvânt în rusă, dar în acea noapte i-a expediat mamei sale un mesaj prin Facebook: ”Eu, pur și simplu, te iubesc.” Acestea au fost cuvintele la care mama ei nu s-ar fi așteptat niciodată.

