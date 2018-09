Speranța Cliseru, despre Carmen Dan: Eu dorm liniștită noaptea! Nu știu dacă am fost urmărită

Circ în Parlament, după ce Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, a venit la Comisia de Apărare din Senat, dar a plecat după 5 minute, întrucât audierile au fost amânate. Prefectul a spus presei că nu se simte amenintata de Carmen Dan, nu a avut niciodata un conflict cu Carmen Dan, iar ea si-a facut datoria. Totodată, prefectul Capitalei a precizat că nu prefectul conduce operațiunile Jandarmeriei și se discută prea mult despre ea.

Speranta Cliseru a mai spus că ea își vede de treabă și doarme liniștită noaptea:

“A fost probabil neobișnuit să se discute atât despre prefect, pentru că nu prefectul conduce operațiunile și nici nu pregătește acțiunea în apărarea instituțiilor și a ordinii publice, deci e prea multă discuție despre prefect. Nu sunt nicio victimă. De ce aș fi victimă? Eu îmi văd de treaba mea, de atribuțiile mele, știu ce am de făcut. Nu sunt victima nimănui, ca să fie foarte clar. Nu mă simt victimă, nu ma simt oropsită, eu îmi văd de treaba mea. Atâta vreme cât în statul român legislația și drepturile omului se respectă, eu nu am probleme. Eu dorm liniștită pe pernă. Nu am făcut nimic ilegal, nu am facut nimic imoral, nu dau vina pe alții. Eu mi-am asumat responsabilitățile, m-am dus în Piață, cu toate că puteam să trimit un reprezentat, nu am făcut-o. M-am dus eu acolo. Nu în Piața, cum ați spus dumneavoastră (jurnașiștii – n.r), nu mă plimbam pe acolo. Eu am fost în locul în care mi s-a indicat să mă duc, ca un om disciplinat, nu sunt militar, nu sunt șeful Jandarmilor”, a mai spus ea.

Legat de mesajele dintre ea și secretarul de stat din MAI, pe care Carmen Dan le-a adus în ședința Cex, Cliseru a spus că nu știe dacă i-a fost urmărită corespondența sau nu.

”Nu mă pricep, nu sunt antrenată de servicii secrete, nu știu dacă am fost urmărită sau nu. Am avut multe discuții cu secretarul de stat (din MAI – n.r.). Nu le-am văzut, nici doamna ministru nu le-a arătat, cred că doar s-a referit. Nu știu la ce s-a referit. Eu am discuții cu multă lumea și domnul secretar de stat am avut discuții, dar nu știu la care dintre discuții s-a referit dumneaei”, a afirmat Speranța Cliseru, la ieșirea din Comisia de apărare unde ar fi trebuit să fie audiată.

După Speranța Cliseru, la audieri ar fi trebuit să vină Laurențiu Cazan și Carmen Dan. Reprezentanții PNL au spus că cei doi ar fi fost deja anunțați că audierea nu mai are loc.