Spectacole de poezie și muzică la NOAPTEA MUZEELOR 2017

NOAPTEA MUZEELOR 2017. În cadrul FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE POEZIE BUCUREȘTI, au loc mai multe evenimente culturale chiar în seara zilei de sâmbătă, în cadrul conceptului Noaptea Muzeelor 2017. Festivalul este organizat de Primăria Municipiului București, Muzeul Naţional al Literaturii Române din Bucureşti.



Program SÂMBĂTĂ, 20 mai la Festivalul internațional de poezie. Noaptea muzeelor 2017

Sediul MNLR – expoziția de bază, Str. Nicolae Crețulescu 8, program: 10.00 – 02.00

Casa Memorială „Tudor Arghezi – Mărțișor”, Str. Mărțișor 26, program: 10.00 – 22.00

Casa Memorială „George și Agatha Bacovia”, Str. George Bacovia 63, program: 10.00 – 22.00

Casa Memorială „Ion Minulescu – Claudia Millian”, Str. Dr. Gheorghe Marinescu 19, program: 10.00 – 18.00

Casa Memorială „Liviu și Fanny Liviu Rebreanu”, Str. Dr. Gheorghe Marinescu 19, program: 10.00 – 18.00

Casa Memorială „Tudor Arghezi – Mărțișor”, Strada Mărțișor 26

12.00: Vernisaj al expoziției Imagine și vers, lucrări realizateîn cadrul atelierului creativ pentru copii, ArtCrowd – Artiști în educație, curator: Simona Nastac

Sediul MNLR, Nicolae Crețulescu 8

16.00 – 20.00: Scriitori contemporani la muzeu

O zi muzeograf: Radu Vancu

Sediul MNLR,Nicolae Crețulescu 8

16.00 – 17.30: Concert de violoncel, susținut de artistul instrumentist Adrian Naidin



Green Hours jazz-café, Calea Victoriei 120

16.00: Lecturi publice de poezie: Florin Arpezeanu, Ionelia Cristea, Ana Donțu, Matei Hutopila, Alina Purcaru, Alex Văsieș

Invitat special: Angela Marinescu

Moderator: Claudiu Komartin

Casa Memorială „Tudor Arghezi – Mărțișor”, Strada Mărțișor 26

16.00 – 17.00: Teatrul de magie

Spectacol susținut de Andrei Teașcă

Casa Memorială „George și Agatha Bacovia”, George Bacovia 63

16.00 – 17.00: Concert de violoncel, susținut de Mihail Grigore

Librăria Humanitas – Cișmigiu,Bulevardul Regina Elisabeta 38

17.00: Conferință: Ospitalitatea de limbaj în traducerea poetică,susținută de Victor Ivanovici (Grecia)

Moderator: Silviu Angelescu

Casa Memorială „Tudor Arghezi – Mărțișor”, Strada Mărțișor 26

17.00 – 18.00: Teatru de improvizație

Susținut de trupa de improvizație Grupa mică

Casa Memorială „George și Agatha Bacovia”, George Bacovia 63

17.00 – 18.00: Concert de vioară, susținut de Valentin Șerban

Sediul MNLR,Nicolae Crețulescu 8

17.30 – 19.00: Teatru de improvizație

Spectacol susținut de trupa de improvizație Comedy.show

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” – Esplanadă,Calea Victoriei 88

20.00: Maratonul de Poezie şi Jazz, ediţia a IX-a, difuzat în fiecare an de Radio România Cultural, marchează prin poezie, blues şi jazz Noaptea Europeană a Muzeelor

Invitați: Ioana Crăciunescu, Ioana Ieronim, Nora Iuga & Angela Baciu, Livia Lucan-Arjoca, Andra Rotaru, Florina Zaharia, Teodor Dună, Bogdan Ghiu, Florin Iaru, Ioan Matiuţ, Călin-Andrei Mihăilescu, Cosmin Perţa, Bogdan O. Popescu, Adrian Suciu, Robert Şerban, Grigore Şoitu, Iulian Tănase, Romulus Bucur

Muzica: Teodora Enache, Mike Godoroja & Blue Spirit

Amfitrioni: Dan Mircea Cipariu și Ioan Cristescu

Sediul MNLR,Nicolae Crețulescu 8

20.00 – 21.00: Concert susținut de Helen & friends



21.00 – 22.00: Concert susținut de Blue Noise



22.00 – 23.00: Spectacol de poezie și muzică – De la muntele Sinai la muntele lui Venus. Spectacol pe versurile poeților Ștefania Mihalache, Tania Lovinescu, Aurel Sorin, Toma George Maiorescu, Boris Mehr. Susținut de Maia Morgenstern. Invitat special: Ștefania Mihalache. Organizator: Teatrul Evreiesc de Stat

Spectacolul "De la muntele Sinai la muntele lui Venus" la sediul Muzeului Național al Literaturii Române



NOAPTEA MUZEELOR 2017. Teatrul Evreiesc de Stat vă invită sambătă 20 mai, ora 22:00 la un spectacol special de muzică și poezie, prezentat în cadrul evenimentelor ce vor avea loc în proiectul Noaptea muzeelor, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române, Strada Nicolae Cretulescu, nr.8.

Spectacolul realizat pe versurile poeților Ștefania Mihalache, Tania Lovinescu, Aurel Storin, Toma George Maiorescu, Boris Mehr propune o incursiune în universul (amenințat cu distrugerea) relației dintre bărbat și femeie. Centrul acestui univers este femeia.

"Femeia ce asistă neputincioasă la catastrofele lumii. Femeia "protejată", "menajată" de focul deschis al războaielor. Femeia care are datoria de a aduce pe lume viată și căreia i se pretinde iubire în toate formele. Femeia are drepturi: dreptul de a-și plânge soțul, copiii, frații, dreptul de a-și strigă disperarea în cuvinte, versuri, melodii meșteșugit alese, compuse. Toate acestea sunt pană la urmă locuri comune și clișee contrazise brutal de realitatea cruntă a războaielor. În orice epocă, în orice timp, sub orice pretext, cu orice deznodămant, la orice varstă,războaiele transformă femeia în bocitoare. Urcată pe un piedestal iluzoriu de speranțele noastre, războiul, ambițiile și conflictele sociale, politice, religioase o vor spulberă, transformând "esenta vietii" în cenusă", spune Maia Morgenstern, directorul Teatrului.

Spectacolul "De la muntele Sinai la muntele lui Venus" acordă o atenție deosebită poeziei feminine, având-o că invitat special pe doamnă Ștefania Mihalache, laureată a premiului Matei Brâncoveanu pentru literatură 2016.

„Cartea Stefaniei Mihalache are precizia celor mai sofisticate ecografe de ultimă oră care pot reda cu finețe ce se intamplă pe dinăuntrul corpurilor, țesuturilor, minților legate între ele prin cordoane nevăzute", a declarat și Svetlana Carstean.

Intrarea este liberă, în limită locurilor disponibile!

NOAPTEA MUZEELOR 2017 la Cimitirul Bellu. Centenar Titu Maiorescu (1917-2017) – Un traseu al memoriei

Programul cuprinde:

Ora 19:00: Deschiderea porților.

Orele 19:00-24:00: Tururi ghidate ale cimitirului și vizitarea expoziției Simboluri – Istorii ale vieții culturale.

Ora 20:00 – Recital de jazz (artist: Sofian Miron).

Ora 20:30 – Recital muzică clasică (tenor: Liviu Indricău).

Ora 21:00 – Vizionare film documentar Titu Maiorescu și apogeul literaturii române.

Ora 21:30 – Recital muzică instrumentală (cvartetul Cromatic).

Ora 22:00 – Vizionare piesă de teatru (Taxi Blues de Ana Maria Bamberger, cu Marius Bodochi și Dan Tudor).

Casa “Filipescu – Cesianu”

Casă Memorială “George și Agatha Bacovia”

Casă Memorială “Ion Minulescu și Claudia Millian”

Casă Memorială “Liviu și Fanny Rebreanu”

Casă Memorială “Tudor Arghezi – Mărțișor”

Muzeul “Ligia și Pompiliu Macovei”

Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cutescu – Storck

Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC

Muzeul Național de Artă al României

Muzeul Național Al Literaturii Române

Muzeul Național de Istorie Naturală “Grigore Antipa”

Muzeul Cailor Ferate – CENAFER

Muzeul de Artă “Vasile Grigore – pictor și colecționar”

Muzeul de Artă Veche Apuseană „Ing. Dumitru Furnică-Minovici”

Muzeul de Istorie și Cultură a Evreilor din România

Muzeul George Severeanu

Muzeul Militar

Muzeul Național al Aviației Române

Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi

Muzeul Național al Pompierilor

Muzeul Național al Țăranului Român

Muzeul Național Cotroceni

Muzeul Național de Geologie

Muzeul Național “George Enescu”

Muzeul Național Tehnic prof. ing. Dimitrie Leonida

Muzeul de Artă Populară “Doctor Nicolae Minovici”

Muzeul Theodor Aman

Muzeul Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”

Muzeul Victor Babeș

Observatorul Astronomic “Amiral Vasile Urseanu”

Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Mogoșoaia

Muzeul Municipiului București – Palatul Șuțu

Noaptea Muzeelor 2017 – Programul complet din București. Organizații partenere la Noaptea Muzeelor:

A.R.C.E.N.

ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București

Arhivele Naționale ale României

EFdeN 4C

Galeria Galateca

Casa Experimentelor

Ferma Animalelor

Fundația Calea Victoriei

Galeria Calea Victoriei 33

Liceul de Coregrafie “Floria Capsali”

Metropolitan Art Galery

Moara de Hârtie

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor

Opera Comică pentru copii

Orășelul Cunoașterii

Romanian Design Week

Unfinished Festival

Noaptea Muzeelor 2017 – Programul complet din București. Ce muzee participă la eveniment

NOAPTEA MUZEELOR 2017. Muzeul Național de Artă al României va putea fi vizitat între orele 19:00-05:00.

Vor fi deschise următoarele galerii: la sediul central: Galeria de Artă Românească Modernă, Galeria de Artă Veche Românească, Galeria de Artă Europeană (19:00-05:00), la Muzeul Colecțiilor de Artă: Expoziția „Ștefan Caltia. Obiecte grăitoare” (19:00-05:00), Spațiile istorice ale fostului Palat Regal (11:00-19:00).

NOAPTEA MUZEELOR 2017. Muzeul Național de Artă Contemporană (MNAC) va putea fi vizitat între orele 18.00-02.00.

MNAC își deschide porțile pentru o seară de artă și film din arhivele muzeului. Va anima spațiul din fața muzeului cu proiecții de film de artă din arhivele muzeului, iar expozițiile muzeului sunt deschise publicului pentru vizitare.

Muzeul Naţional al Pompierilor (Foişorul de Foc) este deschis până la ora 01.00. Clădirea Foișorului de Foc este emblematică pentru București, dar și pentru istoria pompierilor. A fost construită în 1890 – 1891 în scopul asigurării supravegherii şi alimentării cu apă potabilă a oraşului. Ca foişor de observare a incendiilor a funcţionat din anul 1892 până în 1910, dar, ca rezervor de apă niciodată, întrucât pompele existente la acea vreme nu au reuşit ridicarea apei la nivelul rezervorului de 750 mc care cuprindea etajele superioare 4, 5 şi 6.

Clădirea a fost amenajată în aprilie 1892 ca post de pompieri (nr. 5-Foişor), post ce a asigurat intervenţia la foc în Capitală până în 1936. Începând cu anul 1963, în urma modernizării sale, Foişorul de Foc devine Muzeul Pompierilor, a cărui expoziţie de bază are ca tematică generală istoria pompierilor din România.

NOAPTEA MUZEELOR 2017. Muzeul Național al Aviației Române va putea fi vizitat între orele 18.00-04.00.

Ora 18.00 – Militari ai Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul din București prezintă un exercițiu de drill-team

Ora 20.00 – Prezentare cu temă „Mi-8 nr. 03, elicopterul dictatorului”;

Ora 22.00 – „Smaranda Brăescu – Vreau să fiu pilotă, vreau avionul meu!”, 120 de ani de la naștere și 85 de ani de la realizarea recordului mondial absolut;

– Prezentarea filmelor: „Foșnet de mătase albă” și „Niciodată nu m-am întors din drum!”;

Ora 00.00 – Prezentare cu tema „Femeile în aviație”;

Ora 02.00 – Fanfara Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul din București – „Aviația dă senzația!”.

Muzeul Național Cotroceni va putea fi vizitat între orele 19.00-24.00.

Muzeul Național Cotroceni va invită să vizitați etajul I al Palatului Cotroceni, fostă reședință regală, cu o istorie de peste 300 de ani, loc în care s-a scris istorie pentru ceea ce este astăzi România modernă. Istoria Ansamblului Cotroceni începe în secolul al XVII – lea, în timpul domnitorului Șerban Cantacuzino, la cererea căruia a fost construită Mănăstirea Cotroceni (1679 – 1681). Ceea ce putem vedea astăzi este, în mare parte, Palatul Regal construit în timpul regelui Carol I și modernizat în timpul regelui Ferdinand.

NOAPTEA MUZEELOR 2017. Noaptea muzeelor la Antipa

NOAPTEA MUZEELOR 2017. Muzeul Grigore Antipa va putea fi vizitat între orele 15.30-00.00. Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” va invită să participați la un eveniment complex denumit „Urme în timp”, format din următoarele activități:

16:30 – 17:00 – Lansarea cărții „Originea speciilor”, autor Charles Darwin;

17:00 – 17:30 – Vernisajul expoziției temporare „Urme în timp”;

Participarea la aceste două evenimente se va face pe bază înscrierii prealabile pe e-mail info@antipa.ro, în limita a 100 de locuri.

18:00 – 24:00 – Vizitarea gratuită a expoziției permanente a Muzeului;

18:00 – 24.00 – Proiecții de filme documentare oferite de Digi Animal World;

18:00 – 23.00 – Colectare entomologică a insectelor nocturne cu ajutorul surselor luminoase speciale, sub coordonarea specialiștilor din muzeu;

22:00 – 23.00 – Interceptarea liliecilor din grădina Muzeului „Antipa” cu ajutorul detectorului de ultrasunete, sub coordonarea specialiștilor din muzeu.

Muzeul Național de Geologie va putea fi vizitat între orele 19.00-24.00. Din programul Muzeului Național de Geologie a evenimentului „Noaptea Europeană a Muzeelor”, amintim:

– Expoziția tematică “Lumea Dinozaurilor”, realizată în parteneriat cu Dino Parc Râșnov, va cuprinde o serie de replici, în mărime naturală, ale unor dinozauri care au trăit acum sute de milioane de ani, realizate după ultimele descoperiri paleontologice. Lumea dinozaurilor, așa cum era atunci, prinde viață în curtea Muzeului Național de Geologie!

-“Lumea cuartului”. Expoziție temporară dedicată evenimentului Noaptea Muzeelor 2017, care va cuprinde 13 piese principale din cristal de cuarț cu dimensiuni impresionante.

NOAPTEA MUZEELOR 2017.Elementul central este un craniu de peste 30 de kilograme, unicul de acest gen din Europa. Piesa, adusă special pentru eveniment, realizată în Brazilia cu mijloace rudimentare, este asemănătoare celebrelor artefacte mayase. Precizia tăieturilor și finisajul de înaltă calitate fac din acest exponat un spectaculos punct de atracție.

NOAPTEA MUZEELOR 2017. Muzeul Național ”George Enescu” va putea fi vizitat între orele 18.00-00.30.

O seară plină de surprize în care inspirația de moment și energiile nocturne îți rotesc auzul 360° și te poartă printre stilurile muzicale de la baroc la tango și jazz, cu un accent classy dat de sunetul viorii create de lutierul Paul Kaul pentru George Enescu.

În curtea Palatului Cantacuzino:

18.00-20.30 – Instrumente de hârtie – Atelier de origami cu ACTOR (Asociația Cuturala de Teatru și Origami din România)

19.30-20.00 – Colours of Music Before Sunset. Formația camerala interpretează lucrări aparținînd lui Claude Debussy și maeștrilor epocii baroce (Raluca Stratulat, profesor coordonator)

Expoziție de fotografie – Imagini recurențe : George Enescu prin ochii fotografului călător Ovidiu Ungureanu

În sălile muzeului:

18.00-19.30 – Turneu muzical din Europa în America latină. De la baroc la tango. Lucrări de Haendel, Beethoven, Grieg, Mahler, Debussy, Lipatti, Piazzolla interpretate la vioară, violoncel, pian, chitară (profesor coordonator, Raluca Stratulat)

19.30 – Clasic e fantastic cu Cvartetul Musică Viva – Interpretează lucrări de Haydn, Mozart, Schubert și George Enescu (coordonator Andrei Dragoescu)

20.30 – Vioară Paul Kaul – Enescu (Sabin Penea)

21.30 – Reintepretandu-i pe clasici cu duoul Playthoven (Anca Sinaci – vioară, Radu Sinaci – violoncel )

22.30 – Jazzy Mood (Cristian Soleanu & Albert Tajti – saxofon-pian)

23.30 – High Voltage : cursanți ai școlii de muzică Voltaj Academy (Nicoleta Cristescu, profesor coordonator).

NOAPTEA MUZEELOR 2017. Muzeul Municipiului Bucureşti – Palatul Suțu

Pinacoteca Municipiului București cuprinde peste 5.500 de picturi, lucrări de grafică, sculptură și artă decorativă, realizate de artiști renumiți precum Pallady, Grigorescu, Tonitza, Luchian, Maxy și Arthur Verona.

NOAPTEA MUZEELOR 2017.Descoperă lucrările expoziției temporare „Pinacoteca Bucureștiului. Un proiect interbelic”, la Palatul Suțu.

Muzeul Satului – „Dimitrie Gusti” va putea fi vizitat între orele 16.00-19.00.

În cadrul programului european Noaptea Muzeelor, Muzeul Satului organizează lansări de carte, expoziții tematice, ateliere de meșteșuguri populare, spectacole de muzică și dans popular din diferite regiuni ale țării, cât și vestitul târg al meșterilor populari organizat mereu la mijlocul lunii mai, pentru a serba cei peste 80 de ani de existență.

NOAPTEA MUZEELOR 2017. Cimitirul Bellu va putea fi vizitat între orele 19.00-00.30.

Centenar Titu Maiorescu (1917-2017) – Un traseu al memoriei

Programul cuprinde:

Oră 19:00: Deschiderea porților.

Orele 19:00-24:00: Tururi ghidate ale cimitirului și vizitarea expoziției Simboluri – Istorii ale vieții culturale.

Oră 20:00 – Recital de jazz (artist: Sofian Miron).

Oră 20:30 – Recital muzică clasică (tenor: Liviu Indricau).

Oră 21:00 – Vizionare film documentar Titu Maiorescu și apogeul literaturii române.

Oră 21:30 – Recital muzică instrumentala (cvartetul Cromatic).

Oră 22:00 – Vizionare piesă de teatru (Taxi Blues de Ana Măria Bamberger, cu Marius Bodochi și Dan Tudor).

NOAPTEA MUZEELOR 2017.Cu o istorie de peste un secol, Muzeul Național al Țăranului Român vă așteaptă să porniți într-un voiaj inedit, dar revelator prin propriul său trecut în expoziția din Sala Foaier.

Sala Tancred Bănățeanu deschide și ea lumea către poveștile și rosturile din Ținutul Buzăului, cu ajutorul lucrurilor mai vechi sau mai noi făcute de mâini dibace de femei, țesătoare pricepute, ori mâni de bărbați iscusiți.

La final, sunteți invitați să ascultați o mică fanfară dintr-un sat moldovenesc, în curtea muzeului.

Muzeul este deschis doar până la ora 22:00.

NOAPTEA MUZEELOR 2017. Galeria de artă Calea Victoriei 33 vă așteaptă cu expoziția “TRADIŢIE ÎN MODERNITATE”, ce poartă semnătura artistului Vitalie Butescu.

„Sunteţi invitaţi să luaţi parte la un exerciţiu de admiraţie şi receptare a unei poveşti văzute în tonuri şi sinteze cromatice de un pictor consacrat atât în spaţiul artistic românesc, cât şi în cel internaţional.” Intrarea este liberă între orele 12.00 – 03.00.

NOAPTEA MUZEELOR 2017. Casa Experimentelor – Romanian Science Center a pregătit și anul acesta un program interactiv pentru cei mari și cei mici, cu acces liber și program prelungit până la ora 01.00.

„La fiecare oră se vor face show-uri demonstrative cu Patul Fakirului unde experimentăm cum este să stai pe 2000 de cuie, Bobina Tesla cu ajutorul căreia realizăm fulgere adevărate în Casă și Generatorul Van de Graaff. Cei care doresc să experimenteze Generatorul Van de Graaff vor putea să simta energia electrostatică și să-și << coafeze >> părul”, promit organizatorii.

Așadar, se anunță o noapte interesantă și la Casa Experimentelor.

Noaptea Muzeelor 2017 – Programul complet în SIBIU

Complexul Muzeal Național Astra – Sibiu

Punctul forte al nopții de 20 mai este dat de prezenta legendarei trupe Phoenix, cea mai longevivă trupă rock din istoria României. Nicu Covaci va face show sâmbătă, între orele 22 și 23.30, pe scena de pe lacul din Muzeul în aer liber.

Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului – 18.00 – 01.00

Scena de pe lac

– 18.30 – 20.00 Școala de dans Ioan Macrea

– 20.00 – 20.30 Ansamblul Călușerii din Rășinari

– 20.30 – 22.00 Domino

– 22.00 – 23.30 Phoenix

Târgul de Țară

– 18.00 – 23.00 demonstrații culinare

– 18.00 – 21.00

– Castrum Novis – ateliere de tras cu arcul, făurit săgeți, confecționat obiecte din piele, fierărie

– Veteris Milites – atelierede monetărie, bijuterii, scriere antică și jocuri antice

Gospodăria din Hodac

– 18.00 – 19.00 Teatrul mic din Sibiucu povești românești

Pavilionul Muzeal Multicultural

– 18.00 – 00.30

– expoziția Atelier. Cale. Târg

– expoziția Schimbări. Changes. Endring

Muzeul de Etnografie Universală Franz Binder

Casa Hermes, Piața Mică, nr. 11

– 18.00 – 00.30 expoziția Călătoria

Muzeul de Etnografie Săsească Emil Sigerus

Casa Artelor, Piața Mică, nr. 21

– 18.00 – 00.30 expoziția Rosturi și Rostiri la sași

Caravana Noaptea Muzeelor

– 10.00 – 18.00 în localități Axente Sever, Valea Viilor, Mediaș și Dumbrăveni, cu plecarea din Muzeul în aer liber și revenire în aceeași locație

NOAPTEA MUZEELOR 2017. Muzeul Naţional al Unirii – Alba Iulia

Personajele istorice vor fi din nou în centrul atenţiei, la Noaptea Muzeelor, și la Alba Iulia, unde vizitatorii sunt aşteptaţi la Muzeul Naţional al Unirii, Sala Unirii şi Muzeul „Principia”. Intrarea este liberă.

Ora 19.00 Deschiderea oficială. Reprezentaţie Garda Apulum

Ora 19.45 Parada personajelor istorice

Orele 20.00-1.00 Istoria prinde viaţă în muteu – peste 40 de personaje istorice. Atelier de pictat icoane

Orel 20.00-22.00 Momente muzicale. Muzică barocă şi interbelică (Liviu Cernat, Ovidiu Pârjol, Robert Gavrilaş)

Ora 24.00 Moment muzical. Jazz. Laura Orian

Sala Unirii

Orele 20.00-1.00 Atelier de cusături tradiţionale şi confecţionat jucării

NOAPTEA MUZEELOR 2017. Strada Muzeului

Orele 22.00-1.00 Ateliere antice – batere de monede, fierărie dacică, prelucrare lemn, prelucrare os, “plante magice” dacice, pielărie, confecţionat podoabe, tir cu arcul

Ora 22.00 Reprezentaţie Garda Naţională

Orele 23.00-24.00 Dansuri romane / Magna Nemesis. Lupte de gladiatori / Ludus Apulensis

Spaţiul expoziţional Poarta III

Orele 20.00-1.00 New kids in town: Cartier creativ Carolina

Turnul Croitorilor – Cluj-Napoca

Noaptea Europeană a Muzeelor aduce în acest an, la Cluj-Napoca, evenimente şi la Casino, Turnul Croitorilor și Cinema Dacia.

NOAPTEA MUZEELOR 2017. Casino va găzdui expoziția de fotografie Clujul are farmec. Programul de vizitare este 20:00-03:00.

Turnul Croitorilor. La intrarea primului cat, străjerii cu făclii vor întâmpina nu doar breslele din Castrum Clus, ci și oaspeții sosiți în Orașul Comoară spre a se bucura de la ceasurile 9 din noapte de priveliștea romantică a cavalerilor și domnițelor care, profitând de tăcerea armelor în această noapte aparte, vor oferi celor ce vor intra în bastion sonete, dans medieval, commedia dell’arte, fabule, oralitură și surprize pentru cei mici.

NOAPTEA MUZEELOR 2017.Castelul Bran – Brașov

Castelul Bran, cel mai vizitat obiectiv turistic din România, are acces gratuit pentru turiști pe 20 mai, în intervalul orar 20.00-24.00.

NOAPTEA MUZEELOR 2017.„O vioară și un acordeon vă invită la Castelul Bran, sâmbătă, 20 mai, la ceas de seară. Își vor spune povestea, de la ora 20.00 până la miezul nopții, prin intermediul formației „Duo Cafe” din Brașov. O poveste despre istoria noastră, despre frumusețea și curajul Reginei Maria, despre legenda Contelui Dracula. Cel mai vizitat obiectiv turistic din România capătă un farmec aparte, sporindu-și aura de misterios și înfricoșător, în negura nopții. Podelele scârțâie, umbrele se preling pe lângă pereții reci, iar liliecii își fac rondul, deasupra impunătorului edificiu, într-un zbor haotic”, se arată în comunicatul menționat.

