Spectacol pe tatami: Campionatul Naţional de Judo, la Cluj-Napoca

Spectacol pe tatami la Cluj

În acest weekend, la Cluj-Napoca, are loc Campionatul Național de Judo pentru Seniori. Aproape 200 de sportivi din toată ţara se luptă pentru a urca pe podium.

194 de sportivi veniţi din toată ţara se luptă la Campionatul Naţional de Judo pentru Seniori din Cluj Napoca.



"De mic mi-au plăcut sporturile de contact și un prieten de-al meu face judo și m-a convins sa fac si eu judo. M-am pregătit mult pentru această competiţie, cantonamnete prin Japonia, prin Rusia și am reusit să obţin medalia de aur", spune Alexandru Raicu, campion naţional.



Fetele au luptat şi ele până în ultima clipă şi au făcut spectacol pe tatami.



"E o confirmare că sunt acolo pe primul loc şi totodatată îmi dă încredere în mine. Care este ținta? Categoric, Jocurile Olimpice din 2020", spune Loredana Ohâi, campioană naţională.



Prezent la Campionatul Naţional de Judo pentru seniori, Preşedintele Federaţiei Române de Judo, Cozmin Guşă, a declarat: "A devenit din ce în ce mai important, (campionatul n.r.) pentru că organizăm aceste campionate naţionale cu mult mai multă presiune, dar şi cu mult mai multe recompense. Recompensele sunt în plan sportiv şi chiar şi în plan financiar. Această competiţie, i-am anunţat pe sportivii mei în această dimineaţă, este criteriul de selecţie sau de deselecţie din loturile naţionale sau olimpice din care fac parte. Practic aceasta este presiunea sau recompensa sportivă legată de ei. În rest, sigur, le dăm pemii, vor fi premii de circa 1000 euro la fiecare categorie, sunt 14 categorii, plus categoriile open, ceea ce pentru judo este o sumă destul de consistentă, mult mai consistentă decât alte sporturi care poate încă nu îşi permit. Facem şi noi eforturi, chiar dacă domnişoara ministru ne-a tăiat bugetul cu 35 la sută la judo, crezând că acest sport nu ar trebui să fie ajutat şi doar criticat, dar glumesc."



Campioană olimpică la Beijing, în 2008, Alina Dumitru le împărtăşeşte acum experienţa sa celor care îi calcă pe urme: "Nimeni nu mi-a dat șansa atunci când m-am apucat de judo că voi ajunge să fac de performanță. Mai mult de atât să câștig o medalie olimpică și cea mai strălucitoare, dar așa cum am zis am fost foarte ambițioasă și am vrut să le arăt că pot și că, prin mună şi devotament reuşeşti"

Un lucru e clar. Potenţialul sportivilor din România există şi e recunoscut chiar şi de antrenorii din străinătate.



"Fiecare dintre ei are particularitățile lui, dar, în general, am speranţe că în viitor sunt sportivi din care pot să scot campioni mondiali. Și procesul individual de pregătire pentru fiecare este foarte important", spune Kohei Oishi.