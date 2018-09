"Şpaga de 100 de milioane era o sumă mică". Dezvăluire de necrezut din procesul lui Darius Vâlcov

Darius Valcov

Detalii uluitoare despre tranzacțiile ilegale cu bani cash în care era implicat Darius Vâlcov la Olt. Următorul termen în dosarul lui Vâlcov va avea loc la finalul lunii octombrie.

Moment incredibil în timpul audierii ultimului martor chemat la Tribunalul Dolj în dosarul în care Darius Vâlcov este judecat pentru luare de mită.

Lucian Şuşală, persoană pentru care inculpatul a cerut eliminarea de pe lista martorilor, a povestit felul în care se încasau şpăgile la ordinul "eminenţei cenuşii" a PSD şi, spre stupoarea judecătorului, a numit suma de 100 de milioane drept una mică.

Judecător: Martorul, povestiți-ne cum s-au derulat lucrările la hotelul City

Șușală:În 2011, la sfârșitul lunii decembrie Darius mi-a spus că vrea să închirieze hotelul de la Fundația pentru Tineret Olt. Mi-a spus că vrea un hotel de 4 stele cum nu mai este în Slatina, să mă ocup de tot ce înseamnă preluare, înființare societăți, contractare pentru renovare și să nu imi fac griji în ceea ce privește partea financiară pentru că se va ocupa el să asigure lichidități. La început banii au fost cash. Au fost și situații în care banii veneau prin acele contracte fictive încheiate de SC Bogmar.

Judecător: De la cine veneau acei bani cash?

Șușală: De la Darius Bogdan Vâlcov

Judecător: Erau sume mari pe care vi le trimitea?

Șușală: Erau și sume mai mici, 100-200 milioane dar și mai mari, chiar 500, 1 miliard.

Judecător: 100 milioane erau sume mici?

Șușală: Da doamna președintă, comparativ cu sumele de bani care s-au băgat în hotel, da, 100 milioane erau sume mici! Nu pentru mine.

Judecător: Cum a decurs întâlnirea cu Adi Barbu?

Șușală: În 2012 Darius Vâlcov m-a sunat într-o zi și mi-a zis că o să mă caute Adi Barbu. La câteva zile m-a sunat, am coborât în fața blocului, m-am urcat în mașina acestuia, apoi când am coborât mi-a dat o pungă de cadouri pe care am luat-o.

Judecător: Și ați desfăcut pachetul?

Șușală: Da, am scos din pungă un pachet în hârtie de împachetat. Nu imi aduc aminte exact câți bani erau, era pachetul mic, probabil undeva la 1-2 miliarde miliarde lei vechi. Așa trebuia.

Judecător: Dumneavoastră cum ați deschis pachetul dacă era într-o pungă de cadou pentru inculpat. Eu nu mi-aș permite să deschid cadoul unei alte persoane...

Șușală: Doamna judecător, credeți că era prima dată când procedam așa? Așa trebuia! Trebuiau numărați(n.n. banii din șpagă!) iar ulterior fie duși în seif, fie lăsați în mașina lui Darius Vâlcov. În funcție de cum imi transmitea.

Sursa: B1.ro