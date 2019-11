Soţia lui El Chapo, în cărți pentru a participa la un reality-show

Soția celebrului traficant de droguri mexican analizează oferta postului de televiziune VH1 pentru a participa în una din emisiunile sale de tip reality-show.

Potrivit TMZ, soţia cunoscutului traficant mexican analizează oferta de a participa la cel de-al doilea sezon al unui show TV - intitulat "Cartel Crew" - ce prezintă viaţa din Statele Unite a rudelor marilor lideri ai cartelurilor drogurilor. Emma Coronel a fost fotografiată recent pe un iaht în Miami, care se presupune că îi aparţine lui Michael Blanco, fiul cel mic al traficantei columbiene de droguri Griselda Blanco, cunoscută şi sub apelativele "Văduva neagră" şi "Naşa cocainei".



În mai multe fotografii, se vede cum Griselda Blanco şi partenerul ei se apropie de o altă ambarcaţiune pentru a susţine acolo "o reuniune de afaceri" şi pentru a o convinge pe Emma Coronel să se alăture proiectului, deşi El Chapo ispăşeşte o condamnare pe viaţă într-o închisoare americană.

Tot potrivit TMZ, prezenţa femeii în acest show ar putea fi riscantă, deoarece organizaţia condusă de soţul ei - Cartelul din Sinaloa - este în continuare activă în Mexic şi nu se ştie ce ar putea dezvălui ea în următoarele episoade ale acestei emisiuni TV, al cărei prim sezon a fost difuzat în ianuarie anul acesta.







Emma Coronel s-a aflat în atenţia presei în ultimul an după ce l-a însoţit pe El Chapo Guzman în timpul apariţiilor acestuia la tribunal, în procesul său desfăşurat la New York, al cărui complet de judecată l-a găsit vinovat de trafic de droguri. Procesul a durat aproape patru luni, notează Agerpres.



Soţia traficantului a dezvăluit recent că a primit ameninţări cu moartea după capturarea şi eliberarea fiului lui El Chapo în cadrul unei operaţiuni demne de un film hollywoodian, când, pe 17 octombrie, militarii l-au arestat pe Ovidio Guzman într-o casă din Culiacan, fapt ce a declanşat un val de violenţe în întreg oraşul, cu grupuri de "sicarios" (mercenari, asasini plătiţi - n.r.) trăgând cu arme de mare calibru şi provocând explozii.



Văzându-se depăşit de situaţie, guvernul mexican a decis să îl elibereze pe fiul lui El Chapo, sub pretextul că trebuie să protejeze vieţile cetăţenilor din această zonă.