Sancțiuni pentru dezastrul din Sănătate. Anunțul făcut de Sorina Pintea

Sancțiuni pentru dezastrul din Sănătate. Ministrul Sorina Pintea ar putea cere retragerea acreditării pentru două spitale din Ploiești și Târgu Jiu. În plus, Spitalul Județean Brașov a fost amendat cu 50 de mii de lei pentru neregulile descoperite.

Controalele făcute în ultima perioadă de Ministerul Sănătății "nu au fost un exercițiu de imagine" și vor continua, a declarat, luni dimineață, ministrul Sănătății, în cadrul unui eveniment

Sorina Pintea a spus că aceste unități sunt acreditate și că ea ar retrage acreditarea unor spitale și probabil că va cere acest lucru, fără a preciza despre ce spitale este vorba.

Ministrul Sănătății a trimis, săptămâna trecută, controale despre care a spus că au fost neanunțate, la spitalele din Târgu Jiu și Ploiești.

În ceea ce privește problemele din sistemul sanitar, Sorina Pintea a mai spus că "ne-am săturat să fim arătați cu degetul doar noi, autoritățile, pentru că toți suntem parte a acestui sistem - pacienți, medici, aparținători" și a subliniat că, pentru reformarea sistemului, este nevoie ca toți aceștia să formeze o echipă.

"Am recunoscut că sistemul este bolnav și am spus că trebuie să fim doctori pentru sănătate", a afirmat luni dimineață Sorina Pintea la dezbaterea Profit Health Forum pe tema "Cât de bolnav este sistemul?", unde a mărturisit, că, "personal", este de părere că acreditarea unor spitale ar trebui retrasă și că "probabil că o să o cer".

"Controalele făcute în spitale nu au fost un exercițiu de imagine", a mai spus ministrul Sănătății, scrie hotnews.ro.

Ea a afirmat că cea mai gravă problemă i se pare necunoașterea: toată lumea vrea reformarea sistemului, dar nu știe ce: "Ne-am săturat să fim arătați cu degetul doar noi, autoritățile, pentru că toți suntem parte a acestui sistem: pacienți, medici, aparținători. A trecut un an și îmi mențin aceeași părere: avem nevoie să fim doctori pentru sănătate, să schimbăm mentalități.În drumurile mele, din păcate, am întâlnit blazarea: este bine și așa, e mai bine decât înainte. Am întâlnit medici care spun e adevărat că uneori nu avem materiale, uneori aparatele nu merg, ar putea fi și mai bine, dar e bine. Nu îmi doresc să fiu patetică de dimineață, dar trebuie să fim o echipă și încă nu am demonstrat asta. Cea mai gravă problemă mi se pare necunoașterea: ne dorim cu toții reformarea sistemului, dar nu știm ce".

Sorina Pintea spune că în ultimul an s-au schimbat multe în sistem și că îi place să creadă că s-au schimbat și mentalități.

"Prin majorarea salariilor am redat demnitatea celor mulți din sistem. Vom face investiții în aparatură, am introdus molecule noi și vom continua acest proces, am interacționat foarte mult cu asociațiile de pacienți, am făcut modificări legislative care să îmbunătățească viața pacienților", a adăugat Pintea.