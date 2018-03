Sorina Pintea: Prioritatea nu e găsirea vinovaţilor pentru criza imunoglobinei, ci depăşirea ei

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, susţine că prioritate ei nu este să-i găsească, în cel mai scurt timp, pe cei vinovaţi de criza imunoglobulinei, ci să gestioneze situaţia de criză pe care a moştenit-o.

Într-o intervenţie telefonică în emisiunea "Jocuri de putere" de la Realitatea TV, Sorina Pintea a afirmat că decizia de a apela la mecanismul european pentru protecţie civilă a fost sigura cale de a ieşi dintr-o situaţie "pe care am recunoscut că nu am putut să o rezolv altfel. Unii nu şi-au respectat angajamentele, noi am avut încredere in cei care au promis, am considerat că o strângere de mână, semnătura pe hârtie înseamnă mai mult decât până acum, au fost motice suficiente. De aceea, când am preluat portofoliul sănătatii, n-am mai crezut în acele promisiuni, nu am mai avut răbdare să negociez, iar aceste promisiuni au devenit din ce în ce mai îndepărtate, de aceea am lansat acest lucru, am informat guvernul, avem nevoie urgenţă de imunoglobulină."

Ministrul Sănătăţii a recunoscut, totuşi, că se vor face demersuri pentru a-i găsi pe cei vinovaţii, pe cei care nu şi-au respectat angajamentele, "vom evalua activitatea lor, există sancţiuni (...) vor exista echipe care vor evalua."

Sorina Pintea promite totuşi că toţi copiii care au nevoie de acest tratament şi părinţii lor pot sta ceva mai liniştiţi. "Dacă cantităţile cerute ne vor fi oferite, 10.000 de doze, ne vor ajunge pentru 2 luni, pentru următoarele distribuitorii au oferit soluţii şi vor aduce cantitatea, promit că nu o să aibă emoţii pentru următoarele 6 luni."