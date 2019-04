Sorina Pintea, declarații surprinzătoare

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat luni, la Bistriţa, că nu se impune introducerea vaccinului meningococic în schema națională de vaccinare dat fiind numărul mic de cazuri înregistrate la nivelul țării.

”Din punctul meu de vedere a fost o isterie, într-un fel nejustificată, pentru că există meningita, meningita meningococică care este de două tipuri. Tipul acelei meningite meningococice de care a decedat, din păcate, acea tânără se întâlnește rar. Avem aproximativ 2 -5 cazuri pe an din acel tip. În 2017, de exemplu, am avut 63 de cazuri de meningită cu 13 decese și nu toate erau din acel tip – meningita meningococică. Vreau să spun că nu intenționăm în perioada următoare să introducem acest vaccin în Programul Naținal de Vaccinare pentru că se introduceun vaccin nou la solicitarea comisiei de specialitate a ministerului, deci medicii sunt cei care decid. (…) Am întrebat în momentul în care cazul mi-a ajuns cazul la cabinet pe președintele comisiei dacă se impune introducerea în Programul Național obligatoriu și a spus că în acest moment nu se impune, având în vedere numărul mic de cazuri. Pe de altă parte, mai avem un caz, la Botoșani. Mi-a fost adus la cunoștință că e vorba despre o tânără de 18 ani, venită din Italia, tot cu meningită meningococică, dar nu acel tip. Este tratată cu antbotice și este bine ăn acest moment. Întrebată dacă trebuei să crească numrul de cazuri pentru a se lua în calcul intrpducerea acestui tip de vaccin în schema națională, ministrul a spus că speră să nu se întâmple acest lucru, completând că specialiștii sunt cei care decid, iar în acest moment, ”aceștia spun că numărul de cazuri nu impune”, a declarat ministrul.

Sorina Pintea a mai afirmat că anul trecut a fost introdus vaccintul pneumococic care a rămas pe stoc pentru că nu a fost utilizat, deși s-au făcut campanii în acest sens.

În plus, ministrul Sănătății a mai anunțat că de săptămâna viitoare va fi reluată și campania de informare şi vaccinare ROR, ca urmare a creşterii numărului de cazuri de rujeolă înregistrate în ultima perioadă.

„Avem în creştere numărul cazurilor de rujeolă. Am făcut anul trecut acea campanie. Se pare că, în timp ce noi făceam campania, a fost perfect dacă se duce ministrul, Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi UNICEF, facem toate judeţele. Cum am terminat campania, cum a început să crească iarăşi numărul de cazuri. Nu este simplu, de la 21 de cazuri pe săptămână ajungem la 102 din nou, semn că ne interesează din plin, dar pornim din nou campania săptămâna viitoare, în judeţul Ialomiţa”, a mai declarat Sorina Pintea.

realitateadebistrita.net