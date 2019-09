Sorina Pintea a spulberat misterul. Cât a costat, de fapt, rochia purtată la Baia Mare

În urmă cu două săptămâni, Sorina Pintea a generat un val de dezbateri în presa online, la televiziuni şi în ziare. Motivul? Aflat în vizită de lucru la Spitalul Judeţean de Urgenţă "Constantin Opriş" din Baia Mare, ministrul Sănătăţii a purtat o rochie roşie, cu imprimeu floral şi dantelă, despre care presa a susţinut că ar fi creaţia casei de modă Valentino şi că ar costa aproximativ 2.000 de euro.

Sorina Pintea, care va împlini 54 de ani pe 13 septembrie, a adus în această seară primele clarificări pe acest subiect.

"Nu imi permit o astfel de rochie (n.r. de firma). A costat echivalentul in lei la 180 euro. Rochia aceea nu este de firma. Am si dovada, am si martori. Este din Satu Mare. Am si chitanta cu care am achitat.

Este o rochie romaneasca, dar nu cred ca asta este important. Si eu sunt femeie si imi place si mie sa ma imbrac intr-un anumit fel, dar nu cred ca ar fi bine ca aceasta sa fie principala discutie", a afirmat ministrul Sănătăţii, la Medika TV.