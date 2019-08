Sorin Roșca Stănescu: Cioloș cel mare îl apără pe Cioloș cel mic

”Bogdan Tiberiu Iacob, arheologul presei de investigație din România, a semnalat un detaliu interesant. Care poate să producă efecte grele în marea politică. USR s-a dat peste cap pentru a modifica în Parlament un OUG. Și a reușit. În sensul că persoanele care aveau mai puțin de 16 ani înainte de decembrie 1989 nu vor cădea sub incidența unei legi, care îi poate elimina pe politicienii care au colaborat cu Securitatea. Oare de ce? – se întreabă analistul, făcând în mod vădit aluzie la Dacian Cioloș. Am să încerc un răspuns. Și am să duc lucrurile mai departe”, scrie Sorin Roșca Stănescu, într-un editorial.