Cacealmaua independenței noastre energetice

În Marea Neagră au fost localizate zăcăminte imense de gaze și petrol. Un motiv pentru autorități de a vorbi insistent despre independența energetică a României. Asigurată de gigantul american Exxon. Care, de altfel a și concesionat cele mai multe perimetre. Ca să existe independență energetică, e necesar ca o bună parte din rezultatul exploatării să ajungă la noi. Sub formă de gaze și petrol, dacă vorbim de Exxon și sub formă de gaze doar, dacă vorbim de Chevron, care are în plan exploatarea zăcăminteleor terestre prin fracturare hidraulică. Ia să vedem în ce măsură vom beneficia de propriile resurse energetice.