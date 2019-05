Sorin Moisă: "România s-a curățat de răul de la vârf în doar 24 de ore"

Sorin Moisă

Europarlamentarul Sorin Moisă, cel care s-a despărțit de PSD în 2017 ca urmare a nemulțumirilor legate de conducerea lui Dragnea, a scris luni pe pagina sa de Facebook că România a reușit să se curețe de "răul de la vârf" în doar 24 de ore, făcând referire atât la votul de duminică, cât și la sentința definitivă din instanță, de luni.

Marea ambuscadă la democrație a domnului Dragnea s-a întors împotriva lui însuși, dar si a partidului lui, consideră Sorin Moisă.

PSD plăteste acum pentru ani de zile de slugărnicie și lasitate colectivă, mai spune politicianul român.

"Cu ce fermitate calma si eleganta, cu cata seninatate, dupa cata rabdare si toleranta, si cu ce spectaculoasa lipsa de echivoc, s-a curatat Romania de raul de la varf, in doar 24 de ore!

Cata sete de normalitate si libertate, de aer curat, are tara asta, ce contrast cu Ungaria si Polonia, ale caror societati au decis sa sprijine intunecimea si miasma politica. Cum s-a intors marea ambuscada la democratie a domnului Dragnea impotriva lui insusi, dar si a partidului lui, care plateste acum pentru ani de zile de slugarnicie si lasitate colectiva! I-am avertizat public acum doi ani ca aici vor ajunge, si aproape toti au tacut, si atunci, malc, ori m-au felicitat pentru protest si demisie, in privat, intre doua runde de plecaciuni in fata jupanului.

Felicitari invingatorilor - au o responsabilitate enorma! In anii ce vin trebuie curatat cu consecventa, fermitate, competenta si...da, bunatate, si raul din maruntaiele politicii si administratiei romanesti, care trebuie intoarse, in sfarsit, de pe calea haotismului si pierzaniei si puse in serviciul natiunii. Pana nu e prea tarziu: tara se goleste demografic si prostia fudula la manete are efecte devastatoare. Schimbarile de profunzime sunt intotdeauna mult mai usor de zis decat de facut.

Dar deocamdata, mai presus de toate, felicitari Romania!", este mesajul lui Sorin Moisă pe Facebook.

Europarlamentarul Sorin Moisă a anunțat în noiembrie 2017 că își dă demisia din PSD, deoarece sub conducerea lui Liviu Dragnea "PSD a dezgropat reflexele din anii national-comunismului".