Sorin Moisa: "Dragnea îşi bate joc! Moldova vrea autostradă!"

Redăm, în continuare, postarea lui Sorin Moisa:

"PSD condus de domnul Liviu Dragnea chiar isi bate joc de Moldova. Guvernul este implorat de Bruxelles-ul cel 'netrebnic' (bineinteles) sa foloseasca banii europeni pentru autostrada Iasi-Targu Mures, autostrada care ar schimba profilul economic si social al regiunii, scotand-o din izolare. Mai jos, declaratiile Comisarului Corina Crețu, adusa, si ea, la exasperare de cei care acum bramburesc Romania de Centenar, ca de condus nu poate fi vorba. Astea fiind spuse, unde e Opozitia, care macar ea sa ofere un calendar si angajamente ferme, dar sobre, asumate si convingatoare, pentru constructia acestei autostrazi? Daca nu opozitia cea veche si ruginita, atunci macar careva din multimea stralucitilor 'Salvatori'? Nimeni, nimic! Numai banalitati pompoase si furii sterile! Avem de a face cu un esec de reprezentare politica de proportii: o intreaga provincie istorica romaneasca este mai vizibil reprezentata de la Bruxelles decat de alesii ei din partide si din Parlamentul de la Bucuresti.

Corina Crețu: „Pentru Târgu Mureș - Iași în primul rând este o prioritate a Comisiei Europene, și o spun cu toată sinceritatea, de aici, de pe podiumul Comisiei Europene, avem nevoie de a completa proiectele de infrastructură care conectează Europa, mai ales Republica Moldova, Moldova, de Europa centrală și de est. Avem bani pentru studii de fezabilitate, nu avem nicio solicitare pentru aceste studii de fezabilitate”.

„Dacă noi ne oferim și putem face acest studiu de fezabilitate până în 2020 - 2021 și să înceapă construcția, cred că am face un pas înainte și am fi un pas important. Din păcate am văzut că în ședința de guvern Guvernul a anunțat că vrea să facă această autostradă pe sistemul parteneriat public privat”, și-a exprimat Corina Crețu dezamăgirea", a scris Moisa, pe Facebook.