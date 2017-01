Sorin Grindeanu: Suntem un guvern politic, dar politica se face în altă parte

Premierul desemnat Sorin Grindeanu a declarat, marți, în urma ședinței Comitetului Executiv al PSD, în cadrul căreia au fost stabiliți membrii viitorului Guvern, că Executivul va fi unul politic, format în baza coaliției PSD-ALDE, dar că activitatea acestuia nu va fi una politică, ci axată pe administrarea țării.

"Și eu, și colegi mei — această echipă pe care o propunem — ne înțelegem foarte bine postura. Suntem un guvern urmare a coaliției PSD-ALDE, un guvern politic, dar politica se face în altă parte. Noi vom fi la guvern pentru administrarea țării. Avem un program de guvernare votat de foarte mulți români, un program de guvernare care a însemnat încrederea românilor în ceea ce noi am propus, care ne îndeamnă pe fiecare dintre noi, pornind cu mine și cu restul echipei guvernamentale, la responsabilitate, modestie și respect față de români. Este ceea ce ne va călăuzi în actul de guvernare", a precizat Sorin Grindeanu, citat de Agerpres.

Grindeanu a adăugat că la ora 16,00 în Parlament vor fi prezentate programul de guvernare și lista membrilor Executivului, urmând să aibă loc discuții și cu alte grupuri reprezentate în Parlament.

El a mai precizat că lista miniștrilor fost stabilită luni seară.

"Aseară am făcut împreună această echipă și am lucrat împreună pentru componența Guvernului. (...) Au fost foarte multe alegeri pe toate posturile care ne-au revenit nouă. Am avut de ales între două-trei-patru nume pe fiecare minister. Ne-am consultat pe fiecare minister în parte", a mai spus el, întrebat fiind care au fost opțiunile sale în lista de miniștri propuși.