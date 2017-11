Sorin Grindeanu, prima declaraţie după ce a fost numit şef al ANCOM

La ANCOM lucrurile trebuie readuse pe un făgaș normal, dar misiunea nu este foarte dificilă, în condițiile în care această instituție are specialiști în adevăratul sens al cuvântului, a declarat, marți, noul președinte al autorității, Sorin Grindeanu, anunţă Agerpres.

"Le mulțumesc colegilor parlamentari pentru încredere. E un domeniu în care am activat, în care am terminat și facultatea și masterul. Sunt lucruri importante de făcut. În primul rând, la ANCOM cred că trebuie readuse lucrurile pe un făgaș normal, având în vedere că acolo sunt specialiști în adevăratul sens al cuvântului. Nu cred că o să am o misiune dificilă din acest punct de vedere", a declarat Grindeanu la Palatul Parlamentului.

El nu a dorit să dea detalii despre o discuție avută cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și cu premierul Mihai Tudose, arătând că detaliile le vor da cei doi.

"Cert este că azi am primit acest vot, ceea ce mă bucură, și încă odată le mulțumesc colegilor", a adăugat Grindeanu. Plenul reunit al Parlamentului a aprobat marți, cu 270 de voturi "pentru" și 117 "împotrivă", numirea lui Sorin Grindeanu în funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Nominalizarea lui Grindeanu pentru această funcție a fost transmisă Parlamentului de premierul Mihai Tudose. Sorin Grindeanu a primit în urmă cu două săptămâni aviz favorabil pentru a ocupa funcția de șef al ANCOM din partea Comisiei economice a Senatului și a Comisiei pentru tehnologia informației din Camera Deputaților.