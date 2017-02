Grindeanu: "Nu sunt certat nici cu Liviu Dragnea, nici cu Tăriceanu". Neagă că ar vrea şefia PSD

Premierul Sorin Grindeanu a declarat marți că nu este certat nici cu liderul PSD, Liviu Dragnea, nici cu copreședintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu, precizând că s-a întâlnit cu aceștia în cursul zilei, anunţă Agerpres. Totodată, a negat zvonul conform căruia ar vrea sa preia funcţia de lider de partid.

"Azi m-am întâlnit cu domnul Dragnea. M-am întâlnit și cu domnul Tăriceanu", a afirmat Grindeanu la Antena 3. Întrebat dacă este certat cu vreunul dintre cei doi, premierul a răspuns că nu.

De asemenea, întrebat dacă vrea să-i ia locul lui Liviu Dragnea în conducerea PSD, Grindeanu a afirmat că deocamdată are "foarte multă muncă de făcut la Guvern".

"In momentul de fata am foarte multa munca de facut la Guvern, am de implementat, impreuna cu echipa si cu ajutorul coalitiei, un program de guvernare extrem, de ambitios, care a fost votat de majoritatea romanilor. In primul rand, asta e preocuparea pe care o am si de aceea si semnalul de alarma legat de buget si de perioada deja tarzie", a mai precizat Sorin Grindeanu.