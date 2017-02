Sorin Grindeanu: Moţiunea de cenzură nu îşi mai are obiectul. Iohannis s-a agăţat de proteste

Premierul Sorin Grindeanu a avut un discurs dur în plenul Parlamentului. Acesta a spus că moţiunea de cenzură nu îşi mai are obiectul şi a anunţat, referitor la Klaus Iohannnis, că dincolo de incercarea de a se agăţa de protestele românilor pentru a-şi reface credibilitatea, a reieşit dorinţa arzătoare a preşedintelui de a instala "Guvernul meu".

Redăm discursul său:

"E greu să nu remarc că aceasta motiune nu-si mai are obiectul. Ma asteptam la o abordare profesionista din partea PNL cand vine vorba de lucruri serioase Ei au gasit de cuviinta sa-l trimita pe Catalin Predoiu sa sustina motiunea Este fostul ministru al Justitiei care a coordonat Codurile penal si de procedura penala, ale caror efecte negative le resimtim si azi Nu a fost niciodata vorba de ordonanta pe gratiere Fiecare da socoteala o data la 4 ani pentru ceea ce face in parlament. Colegii liberali au dat socoteala cu varf si indesat la alegeri. Ma uit la parlamentarii USR care au sustinut demersul. Poate lipsa de experienta si avantul i-a facut sa sa se asocieze cu un partid pe care pana mai ieri il critica cu vehementa. Cred ca si-au propus de fapt sa salveze Romania prin somn, altfel nu pot sa inteleg cum poti sa dormi in Parlament cand dezbatem bugetul Romaniei. Aţi auzit ieri discursul preşedintelui. Dincolo de incercarea de a se agăţa de protestele românilor pentru a-şi reface credibilitatea, a reieşit dorinţa arzătoare a preşedintelui de a instala "Guvernul meu". Stimaţi colegi, sper să ne întoarcem la treabă. Primarii şi preşedinţii de CJ vor să îşi respecte promisiunile. Am irosit deja prea mult timp. Doamnelor si domnilor, acum o luna ati votat acesta Guvern pe care il conduc. Avem un program de guvernare votat de majoritatea dintre români. Deşi timpul este scurt, am luat câteva măsuri.(..). Vă rog să respingeţi această moţiune de cenzură", a spus acesta.