Sorana Cîrstea rupe tăcerea: de ce nu mai vorbeşte cu presa din România

Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea, 29 ani şi locul 93 WTA, a intrat de mai multe luni în silenzio stampa, în ceea ce priveşte relaţia cu presa din România.

Sportiva a explicat de ce a luat această decizie şi a anunţat că a cerut să fie scoasă din lotul olimpic, după ce s-a scris că ar fi primit în continuare bani de la COSR.

"Se scriu multe lucruri neadevărate, am preferat să stau în banca mea, să nu mai vorbesc cu presa. M-am retras din proprie iniţiativă. Am dorit să fiu scoasă din lotul olimpic. Tot ce am realizat în viaţă a fost datorită părinţilor şi eforturilor mele. Nu este nimic adevărat din ce se scrie. Nu merită să-mi consum energia cu tot felul de neadevăruri", a spus Sorana Cîrstea pentru Digisport.

Sorana, pe care nu mai contăm în echipa de Fed Cup, a vorbit la superlativ de fetele care reprezintă ţara noastră la tenis.

"Cred că avem cea mai frumoasă echipă de Fed Cup. Felicitări pentru fete, pentru semifinala jucată cu Franţa!", a mai zis Sorana.

Sorana Cîrstea ar fi primit bani de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român, după 5 luni de la retragerea din Fed Cup. Suma? 7.500 lei pe lună. Asta, deși retragerea Soranei a atras cu sine și imposibilitatea calificării la Jocurile Olimpice din 2020, de la Tokyo. Sorana a explicat pe Instagram situația, au scris libertatea.ro şi gsp.ro.

"Am cerut express să nu mi se aloce nicio sumă și am refuzat orice formă de plată de la COSR! În momentul în care m-am retras de la Fed Cup, m-am retras și din echipa olimpică! În 2018 am donat banii din Fed Cup, iar în 2019 i-am refuzat”, a fost punctul de vedere al Soranei, pe Instagram.