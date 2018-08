Sorana Cîrstea, învinsă de Maria Şarapova, la US Open

Sorana Cirstea a fost eliminata in turul doi de la US Open de rusoaica Maria Şarapova.

Sportiva noastra a fost invinsa in doua seturi, scor 6-2, 7-5, dar partida a fost mult mai echilibrata decat o arata scorul.



In primul set, Sorana a avut un inceput bun, insa a ratat numeroase sanse de break in startul partidei, iar rusoaica a profitat si s-a impus cu 6-2. In setul secund, Sorana a inceput cu un break, iar apoi a fost sub un adevarat asediu din partea rusoaicei, care a reusit sa faca rebreak in cele din urma in game-ul cu numarul opt.



Sorana a trecut insa imediat din nou in avantaj, a avut 5-4 si a servit pentru a trimite meciul in decisiv, dar Şarapova a revenit, a intors meciul si a obtinut victoria, scrie ziare.com.

In urma acestui rezultat, Romania nu mai are nicio reprezentanta pe tabloul de simplu de la US Open.