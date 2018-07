Sorana Cîrstea, donaţie impresionantă

Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea a donat, miercuri, un incubator Spitalului Judeţean Târgovişte, valoarea aparatului necesar secţiei Maternitate fiind de 75.000 de lei.

"Mă bucur enorm să pot fi prezentă astăzi aici la Târgovişte, oraşul meu, unde mi-am petrecut copilăria. Aceşti bani pe care i-am donat au fost banii pe care i-am primit la confruntarea România-Elveţia, bani pe care i-am câştigat jucând sub tricolorul României şi mereu am spus că pentru mine este o onoare să joc pentru România, niciodată nu am făcut-o pentru bani şi, având în vedere că sunt într-o situaţie privilegiată, mi-am dorit să dau ceva înapoi comunităţii şi primul gând a fost să dau ceva înapoi oraşului unde am crescut, Târgovişte. A fost începutul acestei idei, apoi am luat legătura cu echipa 'Salvaţi Copiii' şi am luat hotărârea să cumpărăm acest incubator, am înţeles că era nevoie foarte mare. Mă bucur să pot face acest lucru", a spus Sorana Cîrstea, preluată de Agerpres.

Incubatorul a fost imediat pus în folosinţă, fiind un aparat performant de care unitatea medicală avea mare nevoie.