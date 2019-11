Sondaje prezidentiale 2019 - Cine intra in turul 2

Sondaje prezidentiale 2019

Sondaje prezidentiale 2019 - Inca dinaintea inceperii campaniei electorale au fost efectuate mai multe sondaje prezidentiale 2019.

Sondaje prezidentiale 2019 - sondaj USR cu o saptamana inainte de alegeri:

Conform ultimului sondaj al USR, cu doar o saptamana inainte de alegeri, Klaus Iohannis se afla pe primul loc in preferintele electoratului cu 38,9%, urmat de Viorica Dancila - 22,6% si de candidatul USR-PLUS, Dan Barna - 19,1%. Pe locul patru se afla candidatul sustinut de ALDE si Pro Romania, Mircea Diaconu - 8,2%, iar clasamentul este completat de Theodor Paleologu - 5,5% si Kelemn Hunor-3,6%.

Sondaje prezidentiale 2019 - Sondaj IRES

Noi date despre alegerile prezidentiale. Doar 26% din romani sunt foarte interesati de scrutinul din acest weekend, arata ultimele date ale sondajului IRES. Conform aceleiasi cercetari sociologice, doar 10% spun ca si-au schimbat intentia de vot in urma campaniei.

Conform sondajului IRES, la intrebarea Cat de interesat sunteti de alegerile prezidentiale de duminica?, doar 26% din romani au raspuns ca sunt foarte interesati, 32% se arata destul de interesati, iar 14% au raspuns ca nu sunt deloc interersati. Sondaje prezidentiale 2019

Respondentii au fost intrebati si de ce nu merg la vot si care sunt principalele DOUA motive pentru care probabil sau sigur nu vor vota. 15 procente au raspuns ca nu-i intereseaza politica si alegerile, tot 15% nu au incredere in niciun candidat si 14% din ei au raspuns ca vor fi plecati din localitate in ziua alegerilor, desi isi pot exercita dreptul in orice sectie.

Sondajul IRES a fost realizat pe un esantion de 2.400 de persoane cu drept de vot, in perioada 1-5 noiembrie. Marja de eroare este de plus minus 2%. Sondaje prezidentiale 2019

Sondaje prezidentiale 2019 - 20 octombrie

Cozmin Gusa a explicat: "Klaus Iohannis, fata de 39 la suta, a ajuns acum la 40 la suta. Viorica Dancila, la fel ca saptamana trecuta, 13 la suta. O scadere de trei procente, de la 15 la 12 procente, pentru Dan Barna. Si, atentie!, o crestere pentru Paleologu si Diaconu care au, fiecare, 10 procente. Stagnare pentru Kelemen Hunor la 4 procente si 3 procente pentru Cumpanasu".

"Acest sondaj spune multe. Evenimentele de campanie apar, modifica niste tendinte, este foarte greu de repus in functiune un mecanism, daca incepe un trend negativ pronuntat. Este foarte clar ca batalia pentru locul doi este mult mai stransa decat anticipam. Diaconu si Paleologu au urcat, iar ceilalti doi candidati, care initial se bateau pentru locul 2, au o mare problema, din toate datele, nu doar din acest sondaj", a adaugat consultantul politic. Sondaje prezidentiale 2019

Sondaje prezidentiale 2019 - Sondaj IMAS, 31 octombrie

Daca alegerile parlamentare ar avea loc acum – in loc de anul viitor –29,6 dintre cei care spun ca ar merge sigur la vot ar opta pentru PNL – in crestere cu aproape doua procente fata de luna septembrie, arata Barometrul EFM, realizat de IMAS in luna octombrie.

PSD isi mentine locul 2 cu 21,2 la suta, in crestere cu aproape doua procente fata de luna septembrie. USR pierde si in aceasta luna un procent si jumatate, ramane astfel pe locul trei – cu 16,4%.

Pe locul 4, dar la distanta considerabila, se afla ProRomania – partidul condus de Victor Ponta – in crestere cu aproape un procent – ajunge la 10,6% din intentiile de vot.

Locul 5 este ocupat acum de UDMR – cu 5,5%, o mica crestere fata de luna septembrie. Urmeaza formatiunea condusa de Dacian Ciolos – PLUS ajunge acum la 4,5%, in scadere fata de luna anterioara.

ALDE – formatiunea condusa de Calin Popescu Tariceanu – pierde doua locuri. Ajunge pe locul 7, cu 4.3 procente. ALDE pierde astfel…2 procente.

Urmeaza Partidul Miscarea Populara – cu 3.4 % din intentiile de vot. Patru la suta dintre cei intervievati au spus ca vor vota cu alte partide. Sondaje prezidentiale 2019

Conform sondajului, pentru alegerile prezidentiale ramane Klaus Iohannis. Acesta este urmat de Mircea Diaconu.



Klaus Iohannis - 45,7%

Mircea Diaconu - 16,7%

Viorica Dancila - 15,1%

Dan Barna - 12,6

Theodor Paleologu - 6,9%

Kelemen Hunor - 2,9%

Sondaje prezidentiale 2019 - 13 octombrie

Un sondaj de ultima ora pentru alegerile prezidentiale il indica pe actualul sef al statului, Klaus Iohannis, cu prima sansa.

Sondajul de ultima ora a fost prezentat de Cozmin Gusa, realizatorul emisiunii „Romania 2019”.

„Avem un sondaj facut de un partid si, pentru ca era imediat dupa motiune, trebuie vazut cum a fost inghitita motiunea de votanti. Klaus Iohannis, fata de precedentul sondaj, a crescut cu 3 la suta - 39%, Dan Barna are 15%, Viorica Dancila are o cadere - 13%. Umar la umar, Paleologu si Diaconu: Theodor Paleologu - 9%, Mircea Diaconu - 8%, cu 4% Kelemen Hunor, 3% Alexandru Cumpanasu si 9% nehotarati si ceilalti candidati. Dancila a scazut sub Barna, si e periculos. Presedintele Iohannis este vazut la cald, la febra dupa motiune, ca un invingator, capatand 10 la suta boost prin motiune. Locul 1 nu poate fi contestat, nu a fost un sondaj cu simulare pentru turul al doilea”, a spus Cozmin Gusa.

Potrivit sondajului prezentat in emisiunea „Romania 2019”, iata pe cine ar vota romanii la alegerile prezidentiale:

KLAUS IOHANNIS - 39%

DAN BARNA - 15%

VIORICA DANCILA - 13%

THEODOR PALEOLOGU - 9%



MIRCEA DIACONU - 8%

KELEMEN HUNOR - 4%

ALEXANDRU CUMPANASU - 3%

RESTUL CANDIDATILOR + NEHOTARATI - 9%

Sondajul a fost realizat telefonic, in 11 si 12 octombrie, pe 1.200 de subiecti, la o zi dupa votarea motiunii de cenzura care a dus la caderea Guvernului PSD condus de Viorica Dancila.

Sondajul are o marja de eroare de +- 4%. Sondaje prezidentiale 2019