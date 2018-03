Sondaj devastator înainte de Congres. PSD scade, USR şi PNL cresc

USR a publicat astăzi date din sondajul lunar Romnibus realizat de IMAS. Datele din februarie 2018 le confirmă pe cele din luna precedentă: USR crește. Pe de altă parte, în februarie 2018, PSD pierde poziția de lider al clasamentului partidelor, la capitilul intenţie de vot: are doar 28,6%, fiind detronat de PNL, care are 29,4% PNL.

USR publică astăzi date din sondajul lunar Romnibus realizat de IMAS. USR s-a abonat la această cercetare, în încercarea de a oferi date credibile opiniei publice. Vicepreședintele USR, Cristian Ghinea, a realizat o analiză a acestor date din care reiese că USR este în creștere în în ceea ce privește intenția de vot.

În februarie 2018 se produce efectul de foarfecă: PSD pierde poziția de lider al clasamentului partidelor: 28,6% PSD – 29,4% PNL. Încă în marja de eroare diferența, deci trebuie să vedem dacă trendul se confirmă în martie. Dar pentru PSD, care cade de sus, faptul ca e ”finish la fotografie” e catastrofal. Toată harababura guvernării PSD este decontată acum și partidul a intrat în vria toboganului mai repede decât oricând în istoria sa de guvernare", arată USR.