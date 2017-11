Soluţiile "antrenorului de genii" pentru România: "Avem intenții fantastice"

România deține o expertiză segmentată, nu a reușit niciodată să lucreze coordonat și nu a ținut seama de capitalul de inventivitate pe care îl are, a afirmat, marți, într-o dezbatere de specialitate, profesor doctor Florin Colceag, expert internațional în educația copiilor și în educația de excelență.

"Nu vreau să fac nicio analiză asupra României la ora actuală, însă, vedeți dvs., România are o sămânță extrem de bună în domeniul cercetării și inovării, prin care poate fructifica recolta. Avem intenții fantastice menite să vindece o serie de probleme. Poluarea poate fi rezolvată, de exemplu, cu ajutorul invențiilor. Avem criza energetică mondială, care este uriașă și care nu s-a rezolvat, deocamdată. Avem problema resurselor naturale care sunt puține și se epuizează rapid. Putem trece la resursele secundare și aici este problema politicului. Invenția permite să trecem la resurse regenerabile până când reușim să refacem mediul. Sunt invenții extraordinare care merg de la cele mai înalte tehnologii. România nu a ținut seama de capitalul de inventivitate pe care îl are. Este foarte important să înțelegem că se poate. Noi am demonstrat, de o bună perioadă de timp, contrariul. Repet, noi avem sămânța care poate justifica recolta, dar este necesară o colaborare din partea mai multor instituții ca să putem pune pe picioare ceea ce ne dorim cu toții. Din păcate, expertiza pe care o avem este segmentată și nu am reușit niciodată să lucrăm coordonat. Contribuția noastră la rezolvarea problemelor globale poate fi mai mult decât semnificativă, pentru ca noi să ieșim cu fruntea sus", a spus Colceag.

INACO — Inițiativa pentru Competitivitate organizează, marți, la Academia de Studii Economice (ASE) din Capitală, o dezbatere publică pe tema susținerii inițiativelor inventatorilor români și a domeniilor în care inventica ar putea susține, la rândul ei, economia românească.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Forumul Inventatorilor Români (FIR), CEC Bank, Fundația Dignitas, ASPES —Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale, Facultatea de Relații Economice Internaționale și Academia de Studii Economice.

În cadrul dezbaterii "România inventivă. România competitivă. Topul invențiilor românești cu potențial în economia reală" vor lua cuvântul reprezentanți din Administrația Prezidențială, Parlament, ministere, OSIM, din universități, institute de cercetare, asociații patronale, mediul bancar, sindicate și societatea civilă.