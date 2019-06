SOLSTIȚIUL de vară, 21 iunie. Cea mai lungă zi din an. Tradiții, magie. Ziua schimbărilor cruciale

SOLSTIȚIUL DE VARĂ 2019. Vineri, 21 iunie, adică astăzi, este cea mai lungă zi din an. Acum are loc solstițiul de vară, evenimentul care marchează începutul verii astronomice. Solstițiul de vară se va produce pe 21 iunie, la ora 18:54. Ce înseamnă SOLSTIȚIU? Termenul se traduce prin "Soarele stă / Soarele se oprește".

SOLSTIȚIUL DE VARĂ 2019. Solstițiul de vară 2019 are loc la 21 iunie 2019. Aceasta este cea mai lungă zi din an și marchează începutul verii astronomice.



Solstițiul de vară 2019 se va produce pe 21 iunie 2019, la ora 18:54. Potrivit Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu", din Capitală, în jurul datei de 21 iunie, longitudinea astronomică a Soarelui este de 90°, fiind momentul solstiţiului de vară, care marchează, astfel, începutul verii astronomice.



Solstițiul de vară. Pământul execută atât o mişcare anuală de revoluţie în jurul Soarelui, cât şi o mişcare diurnă de rotaţie în jurul axei polilor tereştri.





Axa polilor păstrează (în prima aproximaţie) o poziţie fixă în spaţiu, fiind înclinată pe planul orbitei Pământului (numit planul eclipticii) cu 66° 33'. Datorită acestui fenomen, cele două emisfere terestre sunt luminate de Soare inegal în decurs de un an, fapt ce generează, la latitudinile medii, inegalitatea zilelor şi a nopţilor, precum şi succesiunea anotimpurilor.



Pentru un observator terestru, fenomenul se materializează pe sfera cerească prin mişcarea anuală aparentă a Soarelui în lungul eclipticii cu aproximativ 1° pe zi, planul eclipticii fiind înclinat faţă de cel al ecuatorului ceresc cu 23° 27'.



În momentul solstiţiului de vară, Soarele se va afla la 23° 27' distanţa unghiulară nord faţă de ecuatorul ceresc, el descriind mişcarea diurnă pe un cerc paralel cu ecuatorul, numit "tropicul racului".

Solstițiul de vară 2019. Ce înseamnă SOLSTIȚIU

Solstițiul de vară 2019. Denumirea de solstiţiu ("Soarele stă / Soarele se oprește") este dată de faptul că, la data respectivă, are loc schimbarea gradientului mişcării Soarelui în raport cu declinaţiile acestuia. Soarele, aflându-se la culminaţie (pentru latitudinea medie a ţării noastre) la 67° 52' deasupra orizontului, durata zilei va avea cea mai mare valoare din an, respectiv 15 ore şi 32 de minute, durata nopţii fiind de numai 8 ore şi 28 de minute. Din acelaşi motiv, şi crepusculul are durata maximă din an, iar la latitudinile ridicate, crepusculul se prelungeşte toată noaptea, locuitorii regiunilor respective fiind martorii așa-numitelor "nopţi albe".



Solstițiul de vară 2019. După momentul solstiţiului de vară, durata zilei începe să scadă, iar a nopţii să crească, timp de 6 luni, până la 21 decembrie, momentul solstiţiului de iarnă. În emisfera sudică a Pământului, fenomenul se derulează în sens invers.

Solstițiul de vară 2019. Ce semnifică solstițiul de vară

Solstițiul de vară 2019. În vremurile vechi, solstiţiul de vară era folosit pentru a calcula momentele importante ale muncilor agricole. În același timp, era o perioadă bună pentru a organiza nunți.



În China antică, solstiţiul de vară era asociat cu energiile feminine - yin. Atunci se celebra Pământul, feminitatea, fiind o sărbătoare complementară solstiţiului de iarnă, asociat cu Raiul, masculinitatea şi energiile yang.



Odată cu răspândirea creştinismului, în Europa, multe obiceiuri păgâne au fost preluate de această religie. Sărbătoare păgână la origini, dedicată solstiţiului de vară, ea coincide şi cu ziua Naşterii Sfântului Ion Botezătorul din calendarul ortodox şi catolic.



Solstiţiul de vară este asociat, în România, cu sărbătoarea Sânzienelor, cunoscută popular şi ca Drăgaica, celebrată, însă, pe 24 iunie.

Solstițiul de vară 2019. Tradiții, superstiții, fenomene miraculoase

Solstițiul de vară. În credinţa populară, se spune că solstiţiul de vară este favorabil unor farmece puternice, care îşi pot pune amprenta pozitivă asupra unor schimbări în dragoste, noroc și sănătate.



Energia solstiţiului de vară este recunoscută ca fiind energia pasiunii, vitalităţii, creativităţii, norocului şi belşugului.



Totodată, era un prilej de găsire şi folosire a apei magice. Îmbăierea în lacuri sau râuri avea un efect curativ, dar, în același timp, reprezenta şi un ritual de renaştere. În unele regiuni, spălatul cu roua adunată în ajunul solstiţiului era o practică magică de frumuseţe, iar în altele, îmbăierea în apa cu ierburi din noaptea solstiţiului reprezenta o cură de refacere a sănătăţii şi vigorii.



Pentru a atrage belșugul în casă, oamenii poartă, și astăzi, bijuterii din aur pe care le scufundă înainte într-un vas cu ierburi uscate, de regulă plante medicinale, care simbolizează legătura cu un element puternic, de forță, și anume pământul.



Solstițiul de vară. De reținut: potrivit tradițiilor, cine-și va pune o dorință în ziua Solstițiului de vară i se va îndeplini.