Şofer băut, oprit în trafic de un poliţist mai beat ca el

Un echipaj de Politie Rutiera a oprit, intr-o localitate din Arad, un sofer baut, pe care agentii l-au insotit la spital, pentru a i se recolta probe de sange, pentru stabilirea alcoolemiei.

Ajuns la spital, soferul si-a dat insa seama ca unul dintre politistii care-l oprisera in trafic era, de asemenea, baut.



Omul a sunat la 112, iar la spital a sosit un alt echipaj de politie, care l-a testat pe subofiter cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 1,25 mg/l alcool pur in aerul expirat, arata Arad Online.



Asta in conditiile in care soferul avea o alcoolemie de 0,90 mg/l alcool pur aer in aerul expirat, dupa cum a declarat, pentru sursa citata, Lorena Radu, purtatorul de cuvant al IPJ Arad.