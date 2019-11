Sociologul Barbu Mateescu: Liderii si membrii PSD au nevoie intensa de educare intr-ale politicii

Viorica Dăncilă

Intr-un interviu pentru Ziare.com, Barbu Mateescu a explicat principalele paradoxuri ale scrutinului de duminica, incepand cu prezenta destul de scazuta din tara, pana la scorurile principalilor candidati.

Acesta spune că PSD a mai avut structuri si metode non-baroniale de comunicare, dar in alte epoci, cand la butoane erau Adrian Nastase, Vasile Dancu etc. În plus, partidul ”are nevoie de infrastructura intelectuala. Ieri, nu azi”.

”Liderii si membrii au nevoie intensa de educare intr-ale politicii, alegerilor, administratiei etc. Pare socanta afirmatia, dar hai sa privim ce s-a intamplat pe cifre la alegerile din 2019: in Muntenia rurala sunt zei, dar in restul tarii, soricei! Muntenia si Moldova puteau fi tratate la pachet, identic, in 1992 sau 2000, acum insa Moldova s-a schimbat. Despre Transilvania, orasele mari si diaspora ce sa mai zicem...”, mai spune Barbu Mateescu.

"Iohannis si Barna, ca reprezentanti ai segmentelor hotarat pro-occidentale ale societatii, au cumulat 4,8 milioane voturi. Barna a convins 29% din ei ca e mai bun decat Iohannis. Avea nevoie de 44% ca sa ajunga in turul doi", spune Barbu Mateescu, care nu exclude ca masinaria PNL sa o fi sustinut pe Viorica Dancila: "E credibil. Dar e ca si cand dupa o amputare a mainii stangi, principala ta grija este ca de acum inainte nu mai poti purta Rolex-uri", conform sociologului.

Barbu Mateescu vede posibila o mobilizare mai buna a PSD in finala, insa nu pune pierderea Moldovei in primul tur pe seama acestui aspect: "In Moldova, diaspora este omniprezenta. (...) Muntenia si Moldova puteau fi tratate la pachet, identic, in 1992 sau 2000, acum insa Moldova s-a schimbat".

Sursa: ziare.com