Sociolog: Opoziția e moartă, Ponta a rămas fără gloanțe, Dragnea nu-și termină mandatul

Opoziția nu se ridică la nivelul exigențelor propriului electorat, în timp ce PSD actionează ca un partid puternic și închegat, cu o strategie bine conturata de mentinere a puterii, a explicat sociologul Bruno Ștefan pentru ziare.com.



"Opozitia este intr-o stare de faliment, nu are forța să angajeze niște experți, se deprofesionalizează în ultimul hal. (...)Au rămas dependenți de PSD, e un tip de opoziție anemică, pentru că nu iși angajeaza specialisti, n-au bani. (...)

Niciodata Opoziția nu a fost așa de anemică, nici pe vremea lui Adrian Năstase, când era hărtuită. Și acum n-o mai hărtuiește nimeni," a declarat sociologul. O explicație a acestei situații o oferă tot el: "În PNL își iau gâtul unii altora, e o mâncătorie care nu e doar în organizația din București, care este mai vizibilă, ci și în restul țării.



Cât despre celălat pol al Opoziției, USR, previziunile lui Bruno Ștefan sunt și mai sumbre: formațiunea politică va dispărea. "Eu cred că Nicușor Dan va fi candidatul PNL la Primăria Capitalei sau la sectorul 1 și va atrage de partea lui mai multe persoane din USR. In momentul acela, USR o sa devină nesemnificativ pe scena politică."

Nici varianta Victor Ponta, ca alternativă de centru stânga pentru PSD; nu e creditată cu șanse. Fostul premier "merge pe drumul pe care a mers Teodor Meleșcanu în 1999, care ajunsese la 18-20% și în preajma alegerilor s-a prăbușit, fiindcă și-a terminat muniția înainte. Așa se va întampla și cu Ponta," opinează Bruno Ștefan.

referitor la Liviu Dragnea, pronosticul sociologului este că până la viitoarele alegeri nu va mai fi la șefia PSD, fotoliu pe care l-ar putea ocupa fie Mihai Tudose, fie Gabriela Firea.

Toată analiza sociologică despre situația de pe scena politică actuală o puteți citi aici.