Socialistul Ion Ceban critică anularea alegerilor la Chișinău și arată cu degetul spre Plahotniuc

Ion Ceban

Cei doi contracandidați la alegerile pentru primăria Chișinău declară că sunt nemulțumiți de decizia Judecătoriei Chișinău de anulare a alegerilor. Atât Ion Ceban, cât și Andrei Năstase, susțin că vor contesta decizia la Curtea de Apel de îndată ce vor primi motivarea hotărârii, notează ZDG.md.

Candidatul PSRM la alegerile locale a declarat în cadrul unei conferințe de presă că decizia Judecătoriei Chișinău este incorectă și poartă un caracter și substrat politic. Acesta a negat că socialiștii ar fi cerut anularea alegerilor sau nevalidarea mandatului de primar, așa cum a anunțat Andrei Năstase anterior.

„Beneficiarul acestei situații este Năstase. La momentul de față se victimizează pentru că mare treabă la Primărie nu ar fi făcut. Eu, ca și contracandidat, mi-ar fi plăcut să îl văd la Primărie ca să-și demonstreze capacitățile administrative, intelectuale și organizatorice. Chiar nu îmi doresc să se întâmple lucrurile ca în momentul de față”, a spus Ceban.

Socialistul a mai precizat că cel mai mult are de pierdut PSRM în această situație: „Chiar dacă au fost unele încălcări, acestea urmau a fi contestate. În ce privește anularea alegerilor, asta înseamnă că și eu nu am avut dreptul să particip în această campanie, deși nu am avut nici o încălcare în această campanie. Dacă de exemplu ar fi fost vizat Năstase, cu excluderea din cursă, atunci în mod automat ar fi trebuie să îmi revină mie mandatul, dar eu nu am nevoie de așa victorie”.

Întrebat dacă justiția în Republica Moldova este independentă, Ion Ceban a specificat că aceasta este dependentă de partidul de guvernământ și de la Vladimir Plahotniuc.

După două săptămâni de când Năstase a fost ales primar al capitalei cu circa 52% din voturi, Judecătoria Chișinău a decis ieri, 19 iunie, că „nu se confirmă legalitatea alegerilor locale noi”. Andrei Năstase a anunțat că o va contesta în cel mai scurt timp la Curtea de Apel Chișinău.

Procesul de validare a mandatului de primar a fost tergiversat după ce socialistul Ion Ceban, l-a atacat în instanță pe Năstase pe motiv că ar fi încălcat legislația electorală și după ce reprezentantul Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Chișinău a solicitat schimbarea magistratului pe motiv că nu ar fi dat dovadă de imparțialitate la judecarea cazului.