ŞOCANT. Aproape 2,6 miliarde de date, expuse prin 2.308 breşe de securitate. Cum a fost posibil

Aproximativ 2,6 miliarde de date au fost expuse prin intermediul a 2.308 breşe de securitate, în prima jumătate a acestui an, în scădere semnificativă faţă de cele 6 miliarde de date expuse, înregistrare în intervalul similar din 2017, reiese dintr-un raport întocmit de Risk Based Security, citat de blogul din România al producătorului de soluţii de securitate Eset.

Potrivit sursei citate, în primul semestru al anului trecut s-au consemnat 2.439 de încălcări sau breşe se securitate, după cum se preciza în raport "Mid-Year 2018 Breach Data QuickView", realizat de către aceeaşi companie.



"Nu este uşor să te gândeşti la 2,6 miliarde de date expuse ca la o îmbunătăţire, chiar dacă este mai mică decât cele 6 miliarde de date compromise în aceeaşi perioadă, cu un an în urmă. Anul 2018 este remarcabil prin faptul că numărul încălcărilor făcute publice pare să scadă, în timp ce numărul de înregistrări expuse rămâne încă ridicat", este de părere Inga Goddijn, vicepreşedinte executiv al Risk Based Security.



Raportul citat de Blog Eset România arată, totodată, că doar cinci dintre breşe au expus fiecare câte 100 milioane sau mai multe înregistrări, iar infracţiunea raportată la 1,19 miliarde de înregistrări din baza de date biometrice a Indiei - Aadhaar - de la începutul acestui an, se distinge ca fiind cea mai gravă breşă de date din prima jumătate a acestui an.



În ceea ce priveşte sectoarele în care au fost raportate cele mai multe încălcări, domeniul afacerilor se situează cel mai sus, cu 40% din total, urmat de Sănătate (8,3%), Guvern (8,2%) şi Educaţie (4,5%).



Datele centralizate relevă că frauda a compromis cea mai mare pondere a înregistrărilor (47,5%), în timp ce hacking-ul (54,6%) a fost responsabil pentru cele mai multe incidente. Ierarhia este completată de phishing-ul credenţialelor şi, ulterior, folosirea acestora pentru a pătrunde în anumite sisteme sau servicii.



Eset a fost fondată în anul 1992, în Bratislava (Slovacia), şi se situează în topul companiilor care oferă servicii de detecţie şi analiză a conţinutul malware, fiind prezentă în peste 180 de ţări. În plus, Eset publică "Virus Radar" - un instrument de monitorizare în timp real, o Bază de Cunoştinţe ce oferă suport produselor Eset şi Eset.ro care prezintă pe larg suitele şi produsele antivirus şi de securitate online pe care companie la realizează.

Sursa