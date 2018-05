ŞOC în lumea sportului! Un fotbalist şi-a omorât fosta iubită, apoi s-a sinucis

Fotbalistul italian Federico Zini (25 de ani) s-a sinucis imediat dupa ce si-a ucis fosta iubita!

Atacantul formatiei Tuttocuoio, din Liga a 4-a italiana de fotbal, a incercat s-o convinga pe fosta sa iubita, Elisa Amato (30 de ani), sa se impace, insa aceasta a refuzat.



Scos din sarite de refuzul acesteia, Federico Zini a urcat-o apoi cu forta in masina sa, unde a impuscat-o de doua ori!



Imediat dupa, Zini s-a impuscat in cap, relateaza Sky News.



Trupurile celor doi au fost gasite in apropierea orasului cu doar 28.000 de locuitori San Miniato, din provincia Pisa.



Federico Zini si-a inceput cariera la Empoli, pentru ca apoi sa evolueze in Malta, la Msida, in Bulgaria, la Botev Vrasta, in Filipine, la Ceres-Negros si in Mongolia, la Ulaanbaatar. In luna mai a anului trecut, s-a intors in Italia si a semnat cu Tuttocuoio, dar sezonul acesta n-a evoluat in nicio partida din cauza unei accidentari.