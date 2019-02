Soarta RADET, decisă astăzi. Intră sau nu în faliment?

Tribunalul București decide azi dacă RADET intră sau nu în faliment. Între timp, Primăria Capitalei a înființat deja o altă societate, Termoenergetica București, care va prelua o parte din patrimoniul RADET.

Cu doar o zi înainte ca RADET să intre în faliment, Primăria Capitalei a venit cu o soluție de avarie.

Consiliul General al Municipiului București a aprobat, marți, înființarea a două companii care să preia activitatea RADET, cu doar o zi înainte ca judecătorul sindic să anunțe dacă Regia intră în faliment sau nu. Compania Termoenergetica se va ocupa de producția, distribuția și transportul agentului termic, iar Energetica Servicii va reabilita sistemul de termoficare.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a făcut un apel, marţi, în debutul şedinţei CGMB, pentru susţinerea proiectului care prevede divizarea Companiei Municipale Energetica în două entităţi - Compania Municipală Termoenergetica şi Compania Municipală Energetica Servicii -, menţionând că este posibil ca în cursul zilei de miercuri judecătorul sindic să declare falimentul RADET.

"Aşa cum am informat în toate întâlnirile pe care le-am avut atât cu dvs, cât şi cu administratorii şi liderii de sindicat, atât de la RADET, cât şi de la ELCEN, în şedinţa anterioară de instanţă judecătorul sindic a spus foarte clar că, dacă la următorul termen, care are loc mâine, ANAF - care este principalul creditor - nu vine cu o poziţie fermă privind planul de reorganizare şi solicită din nou o prorogare, RADET va intra în faliment. ANAF, principalul creditor, are mandat ca mâine să solicite o nouă prorogare, ceea ce - eu nu vreau să anticipez, dar mergând pe coerenţa şi logica şedinţelor de instanţă anterioare - este mai mult decât posibil ca judecătorul sindic să facă ceea ce deja a anunţat la anterioara şedinţă şi anume să declare falimentul regiei de termoficare", a precizat edilul general al Bucureştiului.

Firea a subliniat că situaţia RADET reprezintă "un subiect extrem de complex şi dificil", o problemă preluată de la vechile administraţii, în cazul căreia au datoria să găsească o rezolvare "legală şi imediată" atât primarul Capitalei, cât şi consilierii municipali. Ea a adăugat că actuala municipalitate nu este vinovată pentru situaţia în care se află RADET, însă este răspunzătoare să rezolve situaţia.