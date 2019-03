Soțul Andreei Bălan, anunț de ultimă oră despre starea artistei

George Burcea, soțul Andreei Bălan, a ținut să facă precizări cu privire la starea de sănătate a artistei.

"In urma zvonurilor lansate in ultimele ore, doresc sa INFIRM public intentia familiei de a o transfera pe Andreea de la Spitalul Clinic Sanador, unde este in continuare internata si se bucura de cea mai buna ingrijire.

Facem un apel pe aceasta cale celor care o pretuiesc, sa ne respecte dorinta de intimitate si sa nu puna presiune pe noi.", a scris George pe pagina de Facebook.

Luni noapte, cu puțin timp înainte de ora 22:00, s-au confirmat zvonurile înfiorătoare potrivit cărora Andreea Bălan a făcut un stop cardio-respirator. Anunțul oficial a venit chiar de la soțul artistei.

“În urma zvonurilor care au tot circulat, doresc să confirm că, într-adevăr, Andreea a suferit un stop cardio-respirator. În acest moment, ea este stabilă, iar echipa medicală, care s-a comportat ireproşabil, este alături de noi. Fetiţa noastră, Clara Maria, este sănătoasă şi cântăreşte 3,2 kg. Vă mulţumim pentru mesaje şi vă vom ţine la curent cu starea de sănătate a Andreei. Vă mulţumesc, George Burcea”, a declarat soțul artistei.