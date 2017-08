Soția eroului de la Mangalia, răpusă de durere. "Lasă-i, Adrian, nu te mai duce după ei"

Povestea lui Adrian Ciureanu, eroul de la Mangalia! Cu o zi inainte de tragedie, tanarul de 30 de ani mai salvase un copil din valuri.

Adrian Ciureanu, tanarul de 30 de ani din Arges, care si-a pierdut viata marti, 8 august, la Mangalia, dupa ce a salvat de la inec o femeie si un copil,a fost condus pe ultimul drum. Slujba de inmormantare a avut loc in comuna sa natala, Musatesti.

Tragedia lui Adrian capata alta amploare afland acum de la familie si de prietenul lui din copilarie ca barbatul erou nu prea stia deloc sa inoate, dar totusi s-a aruncat in valuri sa salveze femeia si copilul.

Chiar cu o zi inainte de tragedie, tanarul a mai salvat din mare un copil care se aventurase in valuri. A doua oara insa nu a mai avut nicio sansa.

Si sotia lui ar fi avut o presimtire. “Lasa-i, Adrian, nu te mai duce dupa ei, ca si asa nu stii sa inoti”, au fost cuvintele tinerei, potrivit libertatea.ro.

Localnicii spun ca Adrian a mai fentat moartea in trecut. Un consilier al Primariei Musatesti a povestit ca in urma cu 11 ani acesta a scapat ca prin urechile acului de un accident cumplit, dupa ce soferul masinii in care se afla a pierdut controlul autovehiculului. Doar el a supravietuit.