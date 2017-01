Slăbeşte în timp-record cu dieta cu grepfrut!

Vrei să pierzi rapid kilogramele în plus? Dacă vrei să arăţi trăsnet în timp-record, dieta cu grepfrut e cea mai recomandată pentru rezultate spectaculoase.

Un fruct sănătos

Dacă vrei să arăţi trăsnet în timp-record, cura de grepfrut e cea mai recomandată. Fructul are conţinut mic de calorii (66-84 de calorii), este extrem de bogat în fibre, are virtuţi purificatoare pentru piele şi conţine din plin vitamina C.

Se spune că fructul conţine o enzimă naturală care „taie foamea”, lucru care însă nu a fost dovedit ştiinţific. Se mai spune că ajută la accelerarea combustiei grăsimilor din mâncare – o altă afirmaţie controversată. Singurul lucru dovedit e aportul nutriţional sănătos, precum şi faptul că dieta dă totuşi roade: sunt femei care au pierdut 20 de kilograme în 75 de zile!

Interzis la dulciuri

Principiul dietei: înaintea fiecărei mese, se consumă o jumătate de grepfrut, întreg sau numai sucul. Cu excepţia dulciurilor, care sunt eliminate total, regimul nu e foarte strict şi nici nu trebuie să faci foamea. Atunci când alcătuieşti meniul zilnic, ţine cont de următoarele:

- În timpul curei cu grepfrut, redu consumul de cafea la numai o ceaşcă pe zi.

- În schimb, bea 8 căni de apă plată pe parcursul zilei.

