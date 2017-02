Situaţie disperată la Spitalul Colentina! Pacienţii nu pot fi operaţi din cauza lipsei personalului

Apel disperat al unui medic de la Spitalul Colentina, care a transmis public că nu poate opera doi pacienţi, a căror intervenţie ar dura 12 ore, din cauza faptului că după ora 15 nu există personal la terapie intensivă.

Neurochirurgul Ionuţ Gobej a postat pe Facebook un mesaj în care susţine că nu poate opera doi pacienţi, a căror intervenţie chirurgicală ar dura 12 ore. Şi asta din cauză că după ora 15 nu există personal la terapie intensivă.

De la începutul anului, noul manager a redus personalul ATI, iar orele suplimentare nu au mai fost plătite, spune neurochirurgul Ionuţ Gobej.

"Dragi pacienti, prieteni si oameni de bine, autoritati ale statului, va vorbesc din calitatea mea de neurochirurg la Spitalul Clinic Colentina, cerandu-va ajutor, fiecare asa cum va pricepeti sa il oferiti.

Incepand din ianuarie 2017, personalul ATI a fost redus numeric de catre noul manager, iar orele suplimentare nu au mai fost platite (personalul era deja subnormat, ceea ce constituia o situatie extraordinara, care legal ar fi permis acordarea acestor plati, desi exista o ordonanta care spune ca personalul corect normat nu are dreptul la plata orelor suplimentare). A facut asta in conditiile in care resursa umana este total insuficienta in spitalele publice si toti medicii nostri fac un efort extraordinar pentru a convinge oameni sa se alature echipelor din care facem parte. Aceste actiuni ale doamnei manager au dus la imposibilitatea realizarii de interventii neurochirurgicale dupa ora 15.", a scris medicul pe pagina personală de Facebook.

Medicul a redactat şi o scrisoare, pe care a făcut-o publică, prin care a anunţat conducerea spitalului Colentina de această situaţie gravă de la secţia de neurochirurgie.

Spitalul Colentina are un nou manager de la începutul acestui ai, respectiv medicul Silvi Ifrim, numit în funcţie de primarul general al capitalei, Gabriela Firea. Tot Firea l-a demis şi pe fostul manager al spitalului, Bogdan Andreescu, din cauza unor nereguli provocate de RADET.