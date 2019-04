Sinuzita, boala care doare cumplit, dar nu știi că o ai

Putine dureri sunt atât de persistente și de neplăcute ca cele asociate cu sinuzita. Ce cauzează, însă, această afecțiune și cum poți să scapi de ea?



Ce este sinuzita?

Intalnita cel mai des in sezonul rece (fara a fi conditionata doar de vreme), sinuzita este rezultatul direct al inflamarii unor cavitati din oasele craniului, numite sinusuri.

Ce sunt sinusurile?

Fiecare persoana are in total patru perechi de sinusuri:

doua sinusuri frontale - localizate deasupra ochilor

- localizate deasupra ochilor doua sinusuri sfenoidale - localizate intre ochi si nas, chiar sub arcada osului frontal

- localizate intre ochi si nas, chiar sub arcada osului frontal doua sinusuri etmoidale - localizate intre ochi si nas, sub globul ocular

- localizate intre ochi si nas, sub globul ocular doua sinusuri maxilare - localizate in osul maxilar, in vecinatatea nasului

Desi variaza ca dimensiune de la individ la individ si nu sunt intotdeauna simetrice, ele sunt mereu umplute cu aer si captusite cu o mucoasa. Rolul sinusurilor este sa produca un mucus care iti protejeaza caile respiratorii de substante nedorite (alergeni, poluanti etc.). De asemenea, ele ajuta la oxigenarea creierului si au si influenta importanta asupra vocii, oferindu-i rezonanta.

Cum apare sinuzita?

Sinuzita isi face aparitia ca urmare a inflamarii sau infectarii mucoasei din interiorul sinusurilor. Astfel, lichidul din cavitati nu mai poate fi eliminat in mod corespunzator, creeaza presiune si durere in sinusuri.

Deseori, bacterii si fungi pot sa se instaleze in sinusuri care impiedica drenarea corespunzatoare a lichidului in nas si gat. Chiar daca sinuzita afecteaza de obieci o singura pereche de cavitati, exista cazuri in care sunt afectate chiar si toate cele patru perechi de sinusuri in acelasi timp (parasinuzita).

Diferenta dintre raceala si sinuzita

Desi apar des in aceeasi propozitie, exista o diferenta intre cele doua afectiuni. Chiar daca sinuzita poate fi cauzata de acelasi virus care a cauzat raceala, ea se manifesta, de fapt, ca o complicatie a racelii.

In timp ce simptomele racelii incep sa se amelioreze in aproximativ o saptamana, sinuzita incepe sa se agraveze dupa 7 zile de la inceputul infectiei. In general, simptomele afectiunii se intind pe o durata mai lunga de timp.

Tipuri de sinuzita

In functie de durata, dar si de cauze, sinuzita are doua manifestari principale.

Sinuzita acuta

Sinuzita acuta este de obicei cauzata de o infectie virala, iar dezvoltarea ei este una rapida, cu un debut brusc. Este cea mai des intalnita forma de sinuzita si poate sa dureze intre doua si trei saptamani.

Daca boala nu este tratata corespunzator, ea se poate complica si se transforma in sinuzita subacuta, care poate dura si pana la trei luni.

Sinuzita cronica

La acest tip de sinuzita simptomele lipsesc initial, insa afectiunea poate sa fie prezenta in organism luni sau chiar ani de zile. Simptomele nu se manifesta in mod permanent, ci apar la anumite intervale, chiar si dupa pauze lungi.

Sinuzita cronica este greu de tratat. Uneori pacientii raman urmeaza un tratament pentru ameliorarea simptomelor, insa raman cu sinuzita in mod permanent. Desi cauzele nu sunt intotdeauna usor de determinat, varianta cronica a sinuzitei poate fi cauzata si de o infectie bacteriana sau fungica.

Care pot fi cauzele sinuzitei?

Asa cum am stabilit deja, infectiile virale, bacteriene sau fungice pot sa duca la aparitia sinuzitei. Insa, aceste infectii pot aparea si ca rezultatul blocarii sinusurilor. Printre cel mai des intalnite cauze ale acestui fenomen se numara:

deviatia de sept

rinita (acuta sau cronica)

(acuta sau cronica) dezvoltarea polipilor (polipoza)

Starea mediului inconjurator poate sa contribuie, si ea, la aparitia sinuzitei. Anumiti factori de risc (precum substantele poluante, praful sau alergenii) pot sa suprasolicite sinusurile, iar temperaturile reci sunt prielnice pentru aparitia iritatiilor mucoasei.

Simptomele sinuzitei

Atat sinuzita acuta, cat si cea cronica se manifesta prin urmatoarele simptome:

obstructie nazala (nas infundat)

presiune insotita de durere la nivelul fetei (in zonele sinusurilor afectate) sau a dintilor

migrene

secretii nazale persistente, de culoare galbena sau verde

ochi inflamati

tuse cu expectoratii (mai intens pe timpul noptii)

respiratie ingreunata

febra (prezenta, de obicei, doar in primele zile ale sinuzitei)

stare de oboseala

Desi multe din aceste simptome fac sinuzita usor de confundat cu raceala, ele sunt mult mai persistente si nu pot fi ameliorate la fel de usor.

Cum se trateaza sinuzita?

Odata ce sinuzita este diagnosticata, medicul ORL o sa indice tratamentul adecvat pentru a vindeca aceasta afectiune persistenta. Asa cum mentionat deja, o sinuzita dureaza cel putin doua saptamani, astfel ca va dura un timp pana ce tratamentele incep sa aiba efect.

Tratamentul medicamentos

In majoritatea cazurilor de sinuzita, medicii vor recomanda un tratament medicamentos pentru cel putin 10 zile. Lista medicamentelor prescrise o sa contina:

un antibiotic (in cazul in care sinuzita este provocata de o infectie)

(in cazul in care sinuzita este provocata de o infectie) un analgezic / antiinflamator pentru calmarea durerilor

/ pentru calmarea durerilor un decongestionant nazal

un antihistaminic (in cazul in care exista alergii la nivelul mucoasei).

In general, aceste medicamente se administreaza pe cale orala, mai putin decongestionantul nazal care vine sub forma de picaturi sau spray nazal.

Alte indicatii pentru sinuzita

Daca ai fost diagnosticat cu sinuzita, nu doar tratamentul medicamentos te va ajuta sa depasesti afectiunea, ci si mici ajustari ale stilului de viata. Stii deja ca e important sa bei multe lichide cand esti racit, insa este si mai important sa o faci cand ai sinuzita, deoarece acestea ajuta la diluarea mucusului si la deblocarea sinusurilor.

Intr-un scenariu mult mai terifiant, insa nu imposibil, puroiul poate sa distruga peretii sinusurilor si sa atace tesuturille adiacente. Astfel, de la sinuzita se poate ajunge la abces orbito-ocular sau abces cerebral. De asemenea, puroiul poate afecta nervii din zona fetei si se poate ajunge chiar la paralizarea acestora.

